Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.4 комментария
Глава Пентагона заявил, что Украина сама примет решение по переговорам с Россией
Украина самостоятельно примет решение о том, когда начинать переговоры с Россией и на какие условия соглашаться, заявил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
«От самой Украины зависит, когда это произойдет. И на что она решит соглашаться или не соглашаться», – сказал он, комментируя перспективы переговоров Киева и Москвы, передает ТАСС.
Говоря о том, на каких задачах, по его мнению, необходимо сфокусироваться ВСУ, Остин заявил, что Киеву необходимо «оказать дополнительное давление на Крым», фактически призвав к расширению ударов по полуострову.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком».