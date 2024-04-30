Глава Пентагона заявил, что Украина сама примет решение по переговорам с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

«От самой Украины зависит, когда это произойдет. И на что она решит соглашаться или не соглашаться», – сказал он, комментируя перспективы переговоров Киева и Москвы, передает ТАСС.

Говоря о том, на каких задачах, по его мнению, необходимо сфокусироваться ВСУ, Остин заявил, что Киеву необходимо «оказать дополнительное давление на Крым», фактически призвав к расширению ударов по полуострову.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН». В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком».