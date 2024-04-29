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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Выборгская резня навсегда останется позором Финляндии

    29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.

    5 комментариев
    Андрей Новиков-Ланской Андрей Новиков-Ланской Русская идея Иммануила Канта

    Самая устойчивая кантианская цитата – его сентенция о звездном небе над нами и нравственном законе внутри нас. В этой метафоре сконцентрированы главные русские интуиции: чувство бесконечного пространства и нравственное чувство, поиск высшей справедливости.

    15 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева На «передке» есть только сейчас

    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    16 комментариев
    29 апреля 2024, 16:48 • Новости дня

    Блинкен выразил надежду на согласие России вести переговоры по международному праву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в Эр-Рияде заявил, что надеется на то, что Россия согласится на переговоры по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.

    Блинкен выразил надежду, что РФ «продемонстрирует готовность к искренним переговорам в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН». «Суверенитет, территориальная целостность, независимость. И если они будут надлежащим образом подтверждены, должна быть принята резолюция», – отметил Блинкен, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что любой нормальный политический обозреватель понимает, что конференция по Украине в Швейцарии является «путем в никуда».

    28 апреля 2024, 18:49 • Новости дня
    Адмирал США обвинил Китай в использовании стратегии «лягушка в кипятке»

    Адмирал США Акилино предупредил об агрессии Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

    Адмирал США обвинил Китай в использовании стратегии «лягушка в кипятке»
    @ Rod Lamkey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай наращивает силы в Индо-Тихоокеанском регионе, но действует постепенно, согласно стратегии «лягушки в кипятке», заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM), адмирал Джон Акилино, пишет The Financial Times.

    Акилино призвал обратить внимание на действия Китая, который наращивает военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, другие страны недооценивают опасность намерений Пекина, который «действует за рамками международных правовых норм», используя стратегию «лягушки в кипятке», и показывает «дестабилизирующее поведение», передает «Лента.ру» со ссылкой на The Financial Times.

    Метафора «лягушка в кипятке» описывает неспособность реагировать на важные негативные изменения, которые происходят постепенно.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как визит госсекретаря США Энтони Блинкена обнажил слабость США перед Китаем.

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    29 апреля 2024, 11:47 • Новости дня
    В МИД Китая отреагировали на угрозы США ввести санкции из-за помощи России

    Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что право торговать с Россией не должно нарушаться

    В МИД Китая отреагировали на угрозы США ввести санкции из-за помощи России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китай не намерен отказываться от торгово-экономических связей с Россией, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что США примут меры, если КНР не прекратит поддерживать Россию, отметил, что право Китая на нормальные торгово-экономические обмены на основе равенства и взаимной выгоды со всеми странами мира, включая Россию, не должно нарушаться или подрываться, передает ТАСС.

    Он добавил, что КНР не является ни инициатором, ни стороной украинского кризиса, не подливает масла в огонь и не извлекает из него выгоду. В то же время США, по словам дипломата, поставляют оружие Украине и одновременно обвиняют Китай в поддержке России. «Кто же подливает масло в огонь в украинском вопросе?» – задался он вопросом.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует давление США на Китай из-за отношений Пекина и Москвы. По его словам, Китай – абсолютно суверенное, мощное государство, которое может отстаивать и защищать свои интересы.

    В пятницу госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США готовы ввести санкции в отношении Китая, если он не прекратит поставлять в Россию товары двойного назначения.

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    28 апреля 2024, 20:26 • Новости дня
    Умер украинский историк Петр Толочко
    Умер украинский историк Петр Толочко
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Сторонник единства трех славянских народов, украинский историк, академик Петр Толочко умер на 87-м году жизни в больнице под Киевом, рассказал источник в окружении ученого.

    Собеседник РИА «Новости» сообщил, что Толочко страдал комплексом различных болезней. По его словам, ученый был сторонником объективности в науке, противником политизации истории и поддерживал единство трех славянских народов – русских, украинцев и белорусов. Историк не признавал голодомор в украинской истории, выступал против политизации исторической науки.

    Источник сообщил, что в книге «От Руси до Украины» Толочко на фактах доказывал, что никогда Украина и Малороссия лучше не жили, чем при братском союзе с великороссами и белорусами.

    Политический обозреватель Владимир Корнилов сообщил, что Толочко до последних дней жизни преследовала украинская власть, но он не отрекся от своих взглядов. По его словам, в прошлом году Владимир Зеленский посадил академика под домашний арест, но ученый смог издать книгу «Откуда пошла Русская земля».

    Украинский политолог Константин Бондаренко назвал Толочко одним из наиболее выдающихся историков и археологов. Он отметил, что авторитет академика был очень высок, и он отличался своими взглядами как на исторические, так и на политические процессы.

    «Он не подстраивался под мейнстрим, а имел свою точку зрения. И поэтому постоянно попадал под шквал критики со стороны тех, кто пытались подстроить историю под новый политический запрос», – заявил Бондаренко.

     «Часто думал, как он там выживает на Украине с его взглядами и его постоянным желанием бороться за правду. Бесконечно тяжело ему было на Украине отстаивать свою точку зрения. Мы постоянно пересекались на разных мероприятиях, где я как политик, а он как ученый говорили разными словами, но об одном и том же: что русские и украинцы – это один народ, что Украина – это часть большой России. А теперь его нет. Царствие ему небесное», – написал экс-депутат Верховной рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

    «Царствие Небесное! Великий и мужественный человек, защитник идеи единства русского народа. Жаль, не дожил до победы», – выразил соболезнование историк Егор Холмогоров.

    Толочко родился в населенном пункте Пристромы на Украине. С его именем связаны крупные научные достижения в изучении древнерусского государства, его становления и развития до монгольского нашествия, автор более 500 научных работ, в том числе 30 книг, возглавлял Институт археологии НАН Украины, был вице-президентом НАН Украины, иностранным членом Российской академии наук.

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    29 апреля 2024, 02:57 • Новости дня
    Стало известно место работы 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

    Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Курбонов работал на стройке в Москве

    Стало известно место работы 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
    @ t.me/moscowcourts

    Tекст: Денис Тельманов

    Арестованный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов работал на стройке в Москве, сообщил сотрудник хостела, где проживал задержанный.

    «Строится все вокруг… Человек трудился на организацию, жил спокойно, тихо», – приводит слова сотрудника хостела РИА «Новости».

    Он добавил, что хостел рассчитан на 3 тыс. человек и его сотрудники «не могут знать всех в лицо».

    Отмечается, что до ареста в рамках уголовного дела о теракте Джумохон Курбонов был подвергнут административному аресту на срок 15 суток за мелкое хулиганство вместе со своим братом Сухробом, о причастности которого к теракту не сообщалось.

    По версии следствия, Курбонов обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами. Он был арестован до 22 мая.

    Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

    Четверо исполнителей теракта были задержаны 23 марта в Брянской области.

    По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен радикальными исламистами. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта шло через многочисленные финансовые организации с использованием криптовалюты.

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    28 апреля 2024, 19:56 • Новости дня
    Российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве

    Подполье: Российским ударом уничтожены 14 наемников в отелях в Николаеве

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара Вооруженных сил России по отелям «Ривьера» и «Хелен» в Николаеве уничтожены 14 иностранных наемников и еще восемь ранены, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Подпольщик сообщил, что раненые отправлены в госпиталь, где их содержат отдельно от всех. По данным источников Лебедева, после утренних ударов ВС России к отелям, где находились иностранные наемники, подъехали скорые, а подъезды к ним были заблокированы военными, передает РИА «Новости».

    Лебедев сообщил, что в отелях, по которым нанесли удар ВС России, базировались англоязычные военные. В Николаеве ранее были замечены канадцы, американцы, а также другие иностранные наемники.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по военным ВСУ в психбольнице Харькова.

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    28 апреля 2024, 20:43 • Новости дня
    В Британии разработали план по смещению Сунака

    FT: Британские депутаты намерены сместить Риши Сунака

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Консервативной партии Великобритании разработали план по дестабилизации обстановки в стране, которая может привести к смещению британского премьер-министра Риши Сунака, сообщает The Finanical Times.

    Газета пишет, что Сунака ждут проблемы, если консерваторы существенно проиграют на местных выборах, поэтому был разработан план по дестабилизации или смещению премьера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Finanical Times.

    По данным издания, его реализация начнется, как только объявят результаты выборов в Англии и в Уэльсе. Источники газеты сообщили, что некоторые заговорщики выступают за Бориса Джонсона и Лиз Трасс. По данным опросов общественного мнения, населению не нравится ничего из того, что делает Риши Сунак, пишет газета.

    Депутаты рассказали изданию на условиях анонимности, что один из пунктов этого плана – собрать 52 письма от депутатов-консерваторов, чтобы вынести премьер-министру вотум недоверия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Великобритании не везет с премьер-министрами.

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    28 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе

    Главком ВСУ Сырский признал отступление из Бердычей, Семеновки и Новомихайловки

    Сырский признал отступление ВСУ из трех населенных пунктов в Донбассе
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Вооруженных сил Украины переместились на новые рубежи западнее Бердычей, Семеновки и Новомихайловки, чтобы сохранить жизнь и здоровье военнослужащих, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

    Главком ВСУ заявил в своем Telegram-канале, что российские войска имеют значительное преимущество в силах и средствах, и имеют тактические успехи на некоторых участках фронта, передает РИА «Новости».

    По словам Сырского, наиболее сложная обстановка для ВСУ сейчас складывается на Покровском (Красноармейск) и Кураховском направлениях. Российские войска пытаются развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки. Он отметил, что российские войска наступают на село Терны на Лиманского направлении и пытаются вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец.

    Также Сырский назвал самыми горячими точками Ивановское и Часов Яр. Кроме того, он отметил наращивание российских войск на Харьковском направлении. Он заявил, что украинские войска «переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки».

    «Продолжаем ротацию воинских частей с целью организации отдыха личного состава и восстановления боеспособности наших воинских частей», – написал Сырский.

    Ранее Сырский в ходе встречи в формате «Рамштайн» заявил, что обстановка в зоне боевых действий для ВСУ стала сложной и появилась тенденция к обострению.

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    28 апреля 2024, 19:09 • Новости дня
    Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс

    Боррель заявил, что европейцы могут помочь украинцам «перестать умирать за Донбасс»

    Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но помогут украинцам перестать умирать за Донбасс, будут поддерживать Киев до окончания военных действий, которое наступит не скоро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

    Боррель заявил, что во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Донбассе в январе 2022 года, он не смог ответить на вопрос, что будет делать Евросоюз в случае ввода российских войск на Украину. По его словам, только после начала боев Европа согласилась поддерживать Киев, пишет РБК.

    Он отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, но «умирать за Донбасс не пойдет». По его словам, европейцы помогать будут до конца боевых действий, которые, как он считает, закончатся не скоро.

    Ранее Боррель назвал план Владимира Зеленского единственным путем урегулирования конфликта на Украине.

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    29 апреля 2024, 09:25 • Новости дня
    В Анталье решили проверить отель, взявший плату за «разницу в национальности»

    TRT: В Анталье начали проверку отеля, взявшего плату за разницу в национальности

    В Анталье решили проверить отель, взявший плату за «разницу в национальности»
    @ Katja Kreder/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Турецкие власти начали расследование в отношении отеля в курортной Анталье, взявшего у гражданина Турции плату за «разницу в национальности» в размере 120 евро, сообщает гостелеканал TRT haber.

    Как говорится в сообщении, в Анталье отель взял «плату за разницу в национальности» 120 евро (12,7 тыс. рублей по курсу) с гражданина Турции, который забронировал номер через иностранный сайт, передает РИА «Новости».

    Министерство культуры и туризма запросило официальное объяснение отеля, для проведения проверки назначили контролера. Там добавили, что по итогам будут приняты необходимые меры наказания в соответствии с законом.

    Ранее Турция отменила безвизовый режим для Таджикистана.

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    28 апреля 2024, 17:03 • Новости дня
    В Тбилиси потребовали от Вашингтона пересмотреть отношения
    В Тбилиси потребовали от Вашингтона пересмотреть отношения
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке, заявил в воскресенье председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

    «Да, наши отношения с США нужно пересмотреть. Если мы стратегические партнеры Америки, то наши граждане должны свободно въезжать в эту страну, между двумя странами должны существовать свободная торговля и прямое авиасообщение», – сказал он на брифинге.

    При этом, по его словам, «умолять об этом Грузия не будет».

    «Дружба не может существовать только на словах, – сказал Мамука Мдинарадзе. – Мы подписали (Хартию) стратегического партнерства 15 лет назад, а до сих пор не выросли инвестиции из Америки и нет прямого авиасообщения».

    По его словам, после того, как Грузия примет закон «О прозрачности иностранного влияния», все узнают, на что идут деньги американских налогоплательщиков.

    Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили предложил США переговоры за закрытыми дверями, чтобы снять недопонимания по поводу якобы внешнеполитического разворота Грузии.

    «Мы ценим отношения с нашим главным стратегическим партнером – США, и я откровенно хочу, если есть недопонимания, рассмотреть их за закрытыми дверями», – заявил он журналистам.

    Комментируя грозное письмо 14 сенаторов США властям Грузии о недопустимости принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» и возможных последующих санкциях, глава правящей партии сказал, что оно «вызвало сожаление».

    «Содержание этого письма и его пафос обусловлены неверными восприятиями, поэтому и нужно продолжать диалог с нашими друзьями и партнерами в Америке и Европе о том, что мы не делаем ничего необычного», – сказал Ираклий Гарибашвили.

    «Нет никаких оснований говорить о возможной смене внешнеполитического курса Грузии, который нашей партией закреплен в конституции страны (вступление в НАТО и Евросоюз)», – заявил он.

    По его словам, «смена внешнеполитического вектора Грузии исключена».


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    29 апреля 2024, 10:16 • Новости дня
    В США задержали кандидата в президенты

    В США задержали кандидата в президенты от Партии зеленых Джилл Стайн

    В США задержали кандидата в президенты
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кандидата от Партии зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн задержана на пропалестинской акции протеста, заявили в ее избирательном штабе.

    Как говорится в сообщении, Джилл Стайн и руководитель ее избирательного штаба Джейсон Колл были задержаны в Университете  в Сент-Луисе во время поддержки протеста против связи учебного заведения с войной в Газе, передает РИА «Новости».

    Как рассказал Колл телеканалу Fox News, Стайн оказалась среди ста задержанных, которые требовали, чтобы университет прекратил участие в капитале компании Boeing, производящей боеприпасы, используемые в геноциде палестинского народа в Газе.

    Ранее студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся вуза в антисемитизме.

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    29 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Украина отказалась от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека
    Украина отказалась от соблюдения Конвенции о защите прав и свобод человека
    @ CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина отказалась от соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека во время военного положения, сообщается в документе, опубликованном на сайте Совета Европы.

    Как говорится в документе, в связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьямиКонституции Украины, могут  ограничиваться на период военного положения, передает Ura.RU.

    Там указано также, что права лиц могут быть ограничены  в объеме, необходимом для обеспечения правового режима военного положения.

    В тексте имеются в виду статьи о тайне переписки, свободе перемещения, неприкосновенности жилья, невмешательстве в личную и семейную жизнь и других.

    Ранее Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека.

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    28 апреля 2024, 17:17 • Новости дня
    В ДНР объяснили значение освобождения Новобахмутовки

    Кимаковский: Освобождение Новобахмутовки усилит поддержку наступления в Красногоровке

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Новобахмутовки под Авдеевкой в ДНР позволит усилить поддержку российских подразделений, которые штурмуют Красногоровку, сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    По его словам, взятие Новобахмутовки дает возможность российским артиллеристам поддерживать штурмовиков Красногоровки, давление на противника усилилось. Положение ВСУ на авдеевском участке фронта «стремительно ухудшается», передает ТАСС

    Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Новобахмутовки в ДНР.

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    29 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом

    Sohu: Россия ответила США на заморозку активов

    В Китае заявили об ответе России на заморозку активов Западом
    @ Michael Nagle/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu.

    Как говорится в публикации, увидев, что банк JPMorgan Chase собирается уйти из России, суд решил заморозить все его активы в стране, включая акции российской «дочки» этого конгломерата, поставив США в безвыходное положение, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что это стало ответом на действия США по замораживанию российских активов. Как пишет Sohu, США просчитались, ведь Москва – не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему.

    Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес решение о наложении ареста на средства JPMorgan в России на общую сумму 439,5 млн долларов в рамках обеспечительных мер по иску ВТБ.

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    29 апреля 2024, 12:16 • Новости дня
    Скуратов заявил о шансе раскрыть дело об убийстве Листьева

    Экс-генпрокурор Скуратов считает, что дело об убийстве журналиста Листьева еще можно раскрыть

    Скуратов заявил о шансе раскрыть дело об убийстве Листьева
    @ Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов считает, что дело об убийстве в марте 1995 года тележурналиста Владислава Листьева еще можно раскрыть.

    По его словам, есть шансы раскрыть это дела, которое для него является больной темой, передает ТАСС.

    Скуратов добавил, что следствие допустило ряд ошибок, ставших препятствием для результативного расследования. Он отметил, что были вопросы, связанные с недобросовестностью работников оперативных служб, когда утекала информация из следственно-оперативной группы. Как признался Скуратов, он даже видел потом, какие документы утекали.

    Главной же причиной фактической остановки следствия экс-генпрокурор назвал связи возможного главного заказчика этого преступления.

    «Я до сих пор не говорю его имя, потому что есть презумпция невиновности», – заключил Скуратов.

    Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не давал никаких поручений о возобновлении расследования убийства журналиста Владислава Листьева.

    Напомним, Листьев погиб от двух выстрелов 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. В августе 2018 года в России разгорелся спор вокруг версии о возможной причастности олигарха Бориса Березовского к убийству Листьева.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

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