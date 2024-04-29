29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
Захарова ответила на слова Блинкена о переговорах по Украине
Захарова указала Блинкену на «маниакальное» стремление США заменить международное право западным «миропорядком»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который выразил надежду, что Москва «продемонстрирует готовность» к переговорам по ситуации на Украине в соответствии с международным правом.
Захарова заявила в Telegram, что «складывается ощущение зазеркалья, в котором находятся американские политики». Она указала, что Москва «продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав минские договоренности». Кроме того, еще в 2022 году российская сторона «подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах».
По словам Захаровой, глава Госдепа «забыл», что Вашингтон вынудил Украину отказаться от переговоров с Россией. Кроме того, она обвинила США в «маниакальном» желании вытеснить международное право «миропорядком, основанным на правилах». Захарова указала, что Франция и Германия как участники «нормандского формата» подтвердили игнорирование «международно-правового решения» кризиса на Украине.
Также Захарова подчеркнула, что и сам Блинкен настаивал на переговорах, опирающихся на некую «формулу Зеленского», а не на международное право. «Все смешалось в Доме Белом», – заявила она.
Напомним, Блинкен выразил надежду на то, что Россия «продемонстрирует готовность к искренним переговорам» по Украине «в соответствии с основными принципами, лежащими в основе международного сообщества и Устава ООН».