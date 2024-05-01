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    1 мая 2024, 01:23 • Новости дня

    Демонстранты начали возводить баррикады в Тбилиси

    Демонстранты начали возводить баррикады в Тбилиси
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Участники акции протеста против закона об иноагентах принялись возводить баррикады на проспекте Руставели в Тбилиси недалеко от парламента Грузии, сообщают информационные агентства.

    Баррикады начали возводить в 500 м от здания парламента, используя мусорные баки и конструкции-зонты от солнца. Позднее прозвучали звуки разрыва дымовых гранат, демонстранты стали разбегаться, передает РИА «Новости».

    Как сообщают «Мтавари архи» и «Формула», полиция задержала на митинге лидера партии «Граждане» депутата Алеко Элисашвили и председателя партии «Единое национальное движение» (партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили) Левана Хабеишвили.

    «Мтавари архи» сообщает, что Элисашвили позднее «был освобожден, однако его вытеснили из эпицентра». «Формула» опубликовала фото Хабеишвили со следами крови на лице и отеком глаза. Утверждается, что он был избит. СМИ сообщают, что Хабеишвили в больнице.

    Напомним, спецназ применил против участников акции протеста на проспекте Руставели перцовый спрей, резиновые пули и водометы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прекратить разгон митинга в Тбилиси.

    30 апреля 2024, 11:36 • Новости дня
    Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным
    Президент Грузии выступила со скандальным обращением к военным
    @ Juergen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник призвала грузинских военных не слушать правительство, которое заявляет о том, что против Грузии действует «глобальная партия войны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Выступая в пригороде Тбилиси Вазиани перед военными на торжествах по случаю 33-й годовщины создания вооруженных сил страны, она обвинила власти в том, что те сегодня «проповедуют, что союзник – не союзник, а враг – не враг».

    Президент заявила, что именно западные союзники «проводили учения грузинским военным, принимали в военных вузах грузинскую молодежь, передавали снаряжение».

    По ее словам, те, кто «сеют противостояние и провокацию, это недруги родины и собственной армии».

    «Заработали черные силы, которые стараются разделить общество, а это на руку врагу», – сказала Саломе Зурабишвили.

    По ее словам, более 30 лет Грузия объединена вокруг европейской перспективы как «пути развития, сохранения независимости, суверенитета, толерантности, идентичности и многообразия».

    Зурабишвили обвинила эти «черные силы» в том, что те «пытаются выставить наших многолетних союзников и партнеров как «неизвестную и безликую глобальную партию войны».

    «Это большая ложь и вредительство», – заявила она.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз в этом году начать с Грузией переговоры о членстве.

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    28 апреля 2024, 17:03 • Новости дня
    В Тбилиси потребовали от Вашингтона пересмотреть отношения
    В Тбилиси потребовали от Вашингтона пересмотреть отношения
    @ Shakh Aivazov/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке, заявил в воскресенье председатель парламентского большинства правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

    «Да, наши отношения с США нужно пересмотреть. Если мы стратегические партнеры Америки, то наши граждане должны свободно въезжать в эту страну, между двумя странами должны существовать свободная торговля и прямое авиасообщение», – сказал он на брифинге.

    При этом, по его словам, «умолять об этом Грузия не будет».

    «Дружба не может существовать только на словах, – сказал Мамука Мдинарадзе. – Мы подписали (Хартию) стратегического партнерства 15 лет назад, а до сих пор не выросли инвестиции из Америки и нет прямого авиасообщения».

    По его словам, после того, как Грузия примет закон «О прозрачности иностранного влияния», все узнают, на что идут деньги американских налогоплательщиков.

    Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили предложил США переговоры за закрытыми дверями, чтобы снять недопонимания по поводу якобы внешнеполитического разворота Грузии.

    «Мы ценим отношения с нашим главным стратегическим партнером – США, и я откровенно хочу, если есть недопонимания, рассмотреть их за закрытыми дверями», – заявил он журналистам.

    Комментируя грозное письмо 14 сенаторов США властям Грузии о недопустимости принятия закона «О прозрачности иностранного влияния» и возможных последующих санкциях, глава правящей партии сказал, что оно «вызвало сожаление».

    «Содержание этого письма и его пафос обусловлены неверными восприятиями, поэтому и нужно продолжать диалог с нашими друзьями и партнерами в Америке и Европе о том, что мы не делаем ничего необычного», – сказал Ираклий Гарибашвили.

    «Нет никаких оснований говорить о возможной смене внешнеполитического курса Грузии, который нашей партией закреплен в конституции страны (вступление в НАТО и Евросоюз)», – заявил он.

    По его словам, «смена внешнеполитического вектора Грузии исключена».


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    29 апреля 2024, 18:18 • Новости дня
    Сын Иванишвили возглавил манифестацию в поддержку «достойного пути в Европу»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Десятки тысяч человек вышли в понедельник на акцию в Тбилиси «В Европу – с достоинством», которая совпала с обсуждением в парламенте Грузии во втором чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Манифестацию молодежной организации «Грузинской мечты» возглавил сын бывшего премьер-министра, основателя правящей партии, миллиардера и мецената Бидзины Иванишвили 17-летний Цотне, который сказал, что «Грузия обязательно должна стать достойным членом европейской семьи».

    «Это грузинский закон, мы должны защищать наш суверенитет», – сказал он также телекомпании «Имеди».

    Демонстранты говорят, что «верят в европейское будущее Грузии, при этом хотят Европу с защитой истории, ценностей и традиций Грузии».

    Митинг, который назван «Всеобщим народным собранием», проводится под лозунгом «Отечество, язык, вера».

    «Мы скажем всему миру, что хотим стабильности, что вместе строим европейское будущее. Это ложь, что «Грузинская мечта» против Европы. Мы добились статуса кандидата в Евросоюз, мы подписали с ЕС Соглашение об ассоциации и получили «безвиз», – сказал вице-спикер парламента от правящей партии Арчил Талаквадзе.

    По его словам, «радикальная оппозиция проиграет выборы в парламент 26 октября».

    Накануне оппозиция провела митинг против данного законопроекта, на котором были зафиксированы столкновения с полицией.

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    30 апреля 2024, 22:37 • Новости дня
    Спецназ начал разгонять акцию протеста у здания парламента в Тбилиси
    Спецназ начал разгонять акцию протеста у здания парламента в Тбилиси
    @ кадр из видео ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Правоохранители, в том числе спецназ, разгоняют акцию протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, проводятся массовые задержания, полиция применила водометы, сообщают информационные агентства.

    Участники митинга бросают в полицию бутылки и другие предметы, правоохранители использовали слезоточивый газ, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщается, что спецназ начал применять резиновые пули для разгона демонстрантов, передает РИА «Новости».

    Митингующих оттеснили от служебного входа в парламент, силовики полностью заняли улицу 9 Апреля, которая к нему ведет. Спецназ начал освобождать от митингующих проспект Руставели.

    Полицейские через громкоговорители потребовали от митингующих уйти, так как акция приобрела «силовой характер».

    Позднее ситуация стабилизировалась. Парламент был полностью окружен силовиками. Число пострадавших пока неизвестно. Врачи скорой помощи оказывают им первую медицинскую помощь.

    При этом митингующие отказались покидать проспект Руставели. Полиция некоторое время давала предупредительные сигналы, затем снова применила перцовый спрей, резиновые пули и водометы.

    Напомним, в Тбилиси радикальные оппозиционеры пытались сорвать рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте. Начались столкновения демонстрантов с полицией, спецназ применил спецсредства. Парламент Грузии планирует проголосовать за законопроект об иноагентах во втором чтении в среду.

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    28 апреля 2024, 20:57 • Новости дня
    Оппозиция Грузии устроила марш против «русского закона» о прозрачности

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикальная грузинская оппозиция в воскресенье вышла на марш в центре Тбилиси против закона «О прозрачности иностранного влияния», который критикуется Западом при твердом намерении властей принять его ориентировочно в середине мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Оппозиционеры собрали несколько тысяч человек, которые двигаются по проспекту Руставели и скандируют: «Да – Европе! Нет – «русскому закону!». Организаторы назвали сегодняшнюю акцию «Апрельское пробуждение».

    «Наши акции протеста – это важнейший акт написания истории народом Грузии. Правящая «Грузинская мечта» – это барьер на пути Грузии в Европу!», – заявила оппозиционный депутат Анна Нацвлишвили.

    По ее словам, «народ Грузии выбрал Европу, а не этот «русский закон».

    «Правительство Грузии является пророссийским», – считает депутат.

    29 апреля сторонники «Грузинской мечты» проведут митинг в Тбилиси в поддержку закона, ожидается участие десятков тысяч человек.

    Ранее в Грузии сочли постыдной резолюцию Европарламента по законопроекту об иноагентах.

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    29 апреля 2024, 00:36 • Новости дня
    Экс-министр Грузии задержан на акции протеста в Тбилиси

    Экс-министр Грузии Алексий Петриашвили задержан на акции протеста в Тбилиси

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший государственный министр Грузии по вопросам евроинтеграции Алексий Петриашвили был задержан в ходе протестов против законопроекта об «иноагентах» в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

    «Да, он задержан в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы грузинского ведомства.

    Отмечается, что по данным грузинских СМИ, задержание произошло во время столкновений протестующих с полицией у здания парламента.

    Напомним, что в воскресенье в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против законопроекта об «иноагентах». Участники акции попытались прорваться к сцене, установленной для митинга правящей партии, что привело к столкновениям с полицией.

    Протесты против законопроекта, который оппозиция считает препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз, продолжаются в Тбилиси с 15 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Тбилиси полиция применила спецсредства в ходе разгона митинга против законопроекта об «иноагентах».

    Инцидент произошел, когда митингующие попытались пройти к сцене, установленной перед парламентом для запланированного митинга правящей партии «Грузинская мечта». Полиция преградила им путь, что привело к потасовке.

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    29 апреля 2024, 20:02 • Новости дня
    Саакашвили отозвал иск из ЕСПЧ о том, что он «при смерти»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Адвокаты гражданина Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями, отозвали иск из ЕСПЧ о том, что состояние его здоровья опасно для жизни, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции министр юстиции Рати Брегадзе, заявил, что его ведомство получило соответствующее уведомление из Страсбурга.

    «Саакашвили написал в ЕСПЧ об отзыве этого иска», – сказал он.

    По словам Рати Брегадзе, «адвокаты бывшего президента заявили, что его нынешнее состояние здоровья не угрожает его жизни».

    Страсбургский суд запросил комментарий Минюста Грузии до 10 мая.

    «Мы уже сегодня подтвердили, что действительно – его здоровью ничего не угрожает», – сказал министр.

    Год назад ЕСПЧ отказал Саакашвили в переводе из тбилисской клиники «Вивамеди», где он находится уже почти два года, на лечение в Варшаву.

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    28 апреля 2024, 23:45 • Новости дня
    В Тбилиси полиция применила спецсредства против протестующих

    В Тбилиси полиция применила перцовый спрей против протестующих

    Tекст: Денис Тельманов

    У здания парламента Грузии в Тбилиси произошли столкновения между участниками акции протеста против законопроекта об «иноагентах» и полицией. Правоохранительные органы были вынуждены применить перцовый газ и спецсредства для разгона демонстрации.

    По данным корреспондентов ТАСС и РИА «Новости», инцидент произошел, когда митингующие попытались пройти к сцене, установленной перед парламентом для запланированного митинга правящей партии «Грузинская мечта». Полиция преградила им путь, что привело к потасовке.

    В результате применения спецсредств несколько человек пострадали и получили помощь бригад скорой помощи. МВД Грузии призвало участников акции сохранять спокойствие и не нарушать закон.

    Напомним, что протесты против законопроекта об «иноагентах» продолжаются в Тбилиси с 15 апреля. Оппозиция и гражданские активисты выступают против инициативы, которую они считают препятствием для интеграции Грузии в Евросоюз.

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    29 апреля 2024, 20:52 • Новости дня
    Грузия призвала Евросоюз уважать ее не меньше, чем Украину и Молдавию

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на многотысячном митинге в Тбилиси в понедельник призвал Евросоюз проявить уважение к его стране и в этом году открыть переговоры о членстве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, «Грузия на голову выше по уровню демократии, соблюдению прав человека, развитию институтов, экономическому развитию и борьбе с коррупцией Украины и Молдавии», с которыми такие переговоры уже открыты.

    В этой связи он призвал Брюссель «проявить уважение», «восстановить справедливость» и начать в этом году переговоры с Тбилиси о членстве в ЕС.

    В свою очередь, почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили в своем выступлении пообещал, что «Грузия в 2030 году станет членом Евросоюза».

    По его словам, «глобальная партия войны» продолжает обижаться на Грузию за то, что та не открыла «второй фронт» против России.

    Десятки тысяч человек вышли в понедельник на акцию в Тбилиси «В Европу – с достоинством», которая совпала с обсуждением в парламенте Грузии во втором чтении законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

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    29 апреля 2024, 12:45 • Новости дня
    Семья опровергла сведения о смерти актера Саралидзе из фильма «Покаяние»
    Семья опровергла сведения о смерти актера Саралидзе из фильма «Покаяние»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Семья грузинского актера Тристана Саралидзе опровергла сведения о его смерти от тяжелой болезни на 69-м году жизни, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Сын актера Георгий заявил, что его отец жив. Тристан Саралидзе находится на лечении в Турции.

    Его родные также сообщили в понедельник, что общались с ним «только что» и попросили не распространять «непроверенную злую информацию».

    Саралидзе родился в селе Ахалдаба Боржомского района Грузии. За свою карьеру он снялся более чем в 32 фильмах и сериалах. Широкую известность актеру принесла роль в картине «Девушка со швейной машинкой» режиссеров Георгия Шенгелая и Михаила Чиаурели.

    В 1984 году Саралидзе сыграл в советской киноленте «Приказано взять живым», а также исполнил роль докладчика на балконе в фильме «Покаяние» Тенгиза Абуладзе.

    Среди других известных работ актера – роль Арсена в литовско-российском сериале «Литовский транзит» (2003).

    Ранее телеканал Rustavi2 сообщил, что умер грузинский актер из «Покаяния» Тристан Саралидзе.

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    29 апреля 2024, 11:25 • Новости дня
    Часть грузинских дипломатов опротестовала закон «О прозрачности иностранного влияния»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    57 бывших грузинских дипломатов в открытом письме заявили о том, что правящая «Грузинская мечта» своим яро критикуемым Западом законопроектом «О прозрачности иностранного влияния» «на 180 градусов развернула внешний курс страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По их словам, «Грузинская мечта» «нападает на главных международных партнеров – США и Евросоюз, а это ослабляет Грузию и ее национальные интересы».

    Также отставные дипломаты считают, что законопроект противоречит Конституции Грузии, в которой сказано о прозападном курсе Грузии.

    По их мнению, правящая партия и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили «разворчавивают Грузию от Запада к России».

    Среди подписантов – бывшие главы МИД Грузии Давид Бакрадзе, Тедо Джапаридзе, Эка Ткешелашвили и другие экс-сотрудники МИД Грузии.

    Ранее председатель правящей партии Ираклий Гарибашвили категорически исключил такой «разворот» и напомнил, что именно «Грузинская мечта» инициировала внесение в Конституцию положения о курсе Грузии в Евросоюз и НАТО.

    В понедельник в Тбилиси состоится большой митинг в поддержку «Грузинской мечты».

    Накануне оппозиция Грузии устроила марш против «русского закона» о прозрачности.

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    30 апреля 2024, 20:20 • Новости дня
    Спецназ взял под охрану парламент Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Отряды спецназа, усиленные водометами, взяли под усиленную охрану во вторник вечером здание парламента Грузии, в которое пытаются прорваться радикальные оппозиционеры, чтобы сорвать рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Начались стычки между полицией и радикалами.

    У здания парламента находится несколько сот оппозиционеров.

    По данным телекомпании «Рустави-2», инициаторами столкновений стали радикальные оппозиционеры Никанор Мелия и Ника Гварамия.

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    30 апреля 2024, 15:12 • Новости дня
    Грузинская оппозиция испугалась превращения страны в «задний двор» России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия не превратится в «задний двор» России, заявила во вторник депутат от радикально оппозиционной партии «Лело» Анна Нацвлишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На сессии парламента она сказала, что «стали очевидными планы властей превратить Грузию в «задний двор России» принятием закона «О прозрачности иностранного влияния», который сейчас обсуждается во втором чтении.

    «Мы суверенная страна, независимая, гордая», – сказала представитель оппозиции, которая называет данный закон «русским».

    Депутат заявила, что власти Грузии «служат России, а не народу Грузии».

    Оппозиция вновь решила провести митинг у здания парламента, желая сорвать принятие закона, который подразумевает прозрачность иностранного финансирования НПО и СМИ.

    В свою очередь, исполсек правящей «Грузинской мечты», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что принятие этого закона и закона о запрете ЛГБТ-пропаганды – «заказ народа Грузии, который будет выполнен».

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    30 апреля 2024, 20:53 • Новости дня
    Спецназ применил спецсредства против митингующих в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Спецназ в Тбилиси применил перцовый газ против радикалов, которые пытались блокировать работу парламента во время обсуждения законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На месте происходят столкновения, есть задержанные среди противников законопроекта, который оппозиция называет «русским».

    Несколько сот сторонников оппозиции пытаются прорваться к администрации правительства в непосредственной близости от парламента Грузии.

    Они бросают различные предметы в полицию.

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    30 апреля 2024, 23:52 • Новости дня
    Спецназ применил водометы и резиновые пули против протестующих в Тбилиси

    Tекст: Антон Антонов

    В Тбилиси спецназ применил против участников акции протеста на проспекте Руставели перцовый спрей, резиновые пули и водометы, сообщают информационные агентства.

    Митингующие отказались расходиться по требованию силовиков и остались на проспекте Руставели. Полиция некоторое время давала предупредительные сигналы, передает РИА «Новости».

    Напомним, вечером спецназ начал разгонять акцию протеста против закона об иноагентах у здания парламента Грузии. Сообщалось, что в результате силовики окружили парламент, ситуация стабилизировалась

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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