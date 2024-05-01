Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
Демонстранты начали возводить баррикады в Тбилиси
Участники акции протеста против закона об иноагентах принялись возводить баррикады на проспекте Руставели в Тбилиси недалеко от парламента Грузии, сообщают информационные агентства.
Баррикады начали возводить в 500 м от здания парламента, используя мусорные баки и конструкции-зонты от солнца. Позднее прозвучали звуки разрыва дымовых гранат, демонстранты стали разбегаться, передает РИА «Новости».
Как сообщают «Мтавари архи» и «Формула», полиция задержала на митинге лидера партии «Граждане» депутата Алеко Элисашвили и председателя партии «Единое национальное движение» (партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили) Левана Хабеишвили.
«Мтавари архи» сообщает, что Элисашвили позднее «был освобожден, однако его вытеснили из эпицентра». «Формула» опубликовала фото Хабеишвили со следами крови на лице и отеком глаза. Утверждается, что он был избит. СМИ сообщают, что Хабеишвили в больнице.
Напомним, спецназ применил против участников акции протеста на проспекте Руставели перцовый спрей, резиновые пули и водометы. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала прекратить разгон митинга в Тбилиси.