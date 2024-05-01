Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
Зурабишвили призвала прекратить разгон митинга в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили призвала главу МВД страны Гомелаури прекратить разгон митинга в Тбилиси
Разгон силовиками акции протеста против закона об иноагентах необходимо остановить, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращаясь к главе МВД Вахтангу Гомелаури.
Зурабишвили назвала акцию мирной, а использование правоохранителями силы «непропорциональным». Она осудила «насилие в отношении молодых людей», передает РИА «Новости».
Минздрав Грузии сообщил, что как минимум три сотрудника МВД пострадали при разгоне митинга. Кроме того, сообщается, что пострадали несколько сотрудников СМИ, передает ТАСС.
По информации «Мтавари архи», «задержаны более 15 человек».
Напомним, полиция разгоняет акцию протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси, спецназ применил перцовый спрей, резиновые пули и водометы.