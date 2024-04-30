Спецназ начал разгонять акцию протеста у здания парламента в Тбилиси

Tекст: Антон Антонов

Участники митинга бросают в полицию бутылки и другие предметы, правоохранители использовали слезоточивый газ, передает ТАСС.

Кроме того, сообщается, что спецназ начал применять резиновые пули для разгона демонстрантов, передает РИА «Новости».

Митингующих оттеснили от служебного входа в парламент, силовики полностью заняли улицу 9 Апреля, которая к нему ведет. Спецназ начал освобождать от митингующих проспект Руставели.

Полицейские через громкоговорители потребовали от митингующих уйти, так как акция приобрела «силовой характер».

Позднее ситуация стабилизировалась. Парламент был полностью окружен силовиками. Число пострадавших пока неизвестно. Врачи скорой помощи оказывают им первую медицинскую помощь.

Напомним, в Тбилиси радикальные оппозиционеры пытались сорвать рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» в парламенте. Начались столкновения демонстрантов с полицией, спецназ применил спецсредства. Парламент Грузии планирует проголосовать за законопроект об иноагентах во втором чтении в среду.