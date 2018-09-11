Смертельный прыжок десантника под Владимиром попал на видео

В Сети появилось видео гибели десантника в ходе парашютного прыжка во Владимирской области.

Видеозапись, снятую из вертолета Ми-8, опубликовал Telegram-канал Mash. На кадрах десантники один за другим выпрыгивают из вертолета и раскрывают парашюты. Один из них не смог сразу это сделать, и его парашют раскрылся уже у земли. Увидев это, инструктор, судя по всему, прекратил прыжки.

В августе в районе Киржача Владимирской области в ходе боевой подготовки погиб рядовой Воздушно-десантных войск (ВДВ), у которого после прыжка из вертолета не раскрылся парашют. В ходе боевой подготовки десантники выпрыгивали с высоты более 500 метров из вертолета Ми-8, после чего раскрывали парашюты Д-10.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагическом инциденте.