Эксперт: России пора принимать более жесткие законы о саморегулировании соцсетей

России надо перенимать опыт Евросоюза, который наказывает социальные сети многомиллионными штрафами за нарушения, например, за нелегальный контент. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Екатерина Мизулина, комментируя коллективное обращение IT-гигантов к руководству ЕС с просьбой о смягчении законов.

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина считает, что администраторы транснациональных ИТ-компаний в своем обращении к властям Евросоюза ярко демонстрируют свои двойные стандарты, свое лицемерие по отношению к понятию «цензура».

«Если в Европе крупные социальные компании пытаются выстроить хотя бы формально конструктивные, законопослушные отношения с регулирующими органами, то в России они ведут себя вызывающе. Они демонстративно игнорируют требования регуляторов об удалении фейков или деструктивного контента, запрещенного к распространению в РФ. Например, это контент, связанный с распространением наркотиков или побуждением к суициду. Все попытки Роскомнадзора призвать их к соблюдению закона, остаются без внимания и трактуются ими в публичной сфере как «цензура». При этом мы видим, что американские компании, пользуясь своей властью, как хотят модерируют контент российских пользователей и это не считают цензурированием», – возмущается Мизулина.

Эксперт отметила, что сейчас Германия и другие страны ЕС идут по пути ужесточения закона, регулирующего соцсети. «И вот там, боясь многомиллионных штрафов, эти IT-компании отзываются на законные требования. А у нас они не считают нужным даже открыть свои представительства, создать юридическое лицо», – констатирует Мизулина.

Напомним, Google, Facebook, Twitter, Microsoft, TikTok и некоторые другие интернет-компании обратились к руководству ЕС с просьбой изменить законодательство, регулирующее удаление нелегального контента из интернета, сообщил во вторник «Коммерсант». В обращении содержится пожелание «базироваться на европейских ценностях и законах». IT-гиганты предложили не карать их штрафами в случае, если администраторы социальной сети самостоятельно удалили со своих платформ нелегальный контент. По нынешним правилам, наказание полагается в любом случае.

Мизулина отметила, что в Рунете появляются все новые виды деструктивного контента, пока даже не упомянутые ни в одном законе. «Например, «шок-контент»: стримы в прямом эфире со сценами насилия, издевательства, жестокого обращения с зачастую беспомощными и социально не защищенными людьми, вроде бездомных. Такого контента достаточно много, здесь тоже надо думать над законодательными формулировками, чтобы такой контент тоже запрещать», – говорит эксперт.

«Кроме того, есть много роликов в «Тик-токе», на которых видно, как молодые люди употребляют некий препарат, – скорее всего, наркотический – и рассказывают затем о «позитивных» эффектах его употребления. Мы направляем соответствующие запросы по этому поводу, но экспертиза далеко не всегда признает их противоправными. Поэтому нужно переформулировать, немного переписать нормы в законе, чтобы и такого рода пропаганда наркотиков также попадала под запреты», – заявила директор Лиги безопасного интернета. Мизулина оговорилась, что в формулировках нужно быть максимально аккуратными, чтобы при этом не ограничивать пользователей в их возможности свободного общения, обмене мнениями: «Ведь цензура у нас запрещена Конституцией».

Собеседница уверена, что России пора принимать более жесткие законы о саморегулировании, самоцензуре социальных сетей, аналогичные тем, которые что действуют в Европе. «Только таким путем мы заставим их, наконец, слышать нас»,– считает эксперт. Тот факт, что Госдума недавно приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 15 млн руб. за отказ интернет-ресурса убрать с сайта противозаконную информацию, Мизулина называет движением в правильном направлении. «Я надеюсь, что закон вскоре вступит в силу и практика таких штрафов станет реальностью. Но еще более важно принять закон о саморегуляции соцсетей, – уверена она. – Тогда они будут обязаны по закону РФ, а не собственным правилам и модерировать запрещенный контент, и открывать здесь свои юридические площадки. А если этого не произойдет – тогда уже должны последовать многомиллионные штрафы, как в ЕС».

Ранее Екатерина Мизулина также предлагала воплотить законодательно идею ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые откажутся регистрироваться в России.

«Мы будем ужесточать нормы регулирования деятельности IT-компаний. Платформам пора прислушаться к голосу разума и требованиям нашего законодательства», – говорил ранее по этому поводу и депутат Госдумы Антон Горелкин.

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