Онлайн-цензура со стороны техногигантов должна иметь финансовые последствия

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23 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:54  |  vz.ru
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Сельское хозяйство исправляет одно из последствий развала СССР

Производство собственных семян – стратегическая задача для России Глеб Котов/РИА Новости
Рекорды, которые ставит в последнее время Россия в сельском хозяйстве, имеют не слишком прочный фундамент. Россия получает огромные урожаи, но семена для этих урожаев покупаются за границей. Что делается сегодня для решения одной из самых сложных проблем аграриев после распада СССР – обеспечения семенами отечественного производства? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Последние дебаты Трампа и Байдена стали прологом к революции

Одним из обвинений Трампа в адрес Байдена стало получение денег «от России» Morry Gash/POOL/EPA/ТАСС
Кандидаты в президенты США в последний раз «вышли к барьеру» – в столице штата Теннесси состоялся заключительный раунд дебатов между ними. Считалось, что Трамп легко разгромит Байдена, который сейчас находится в центре коррупционных скандалов и в принципе «немного не в себе». Но вышло иначе, и теперь судьба страны, скорее всего, будет решаться на революционных улицах. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Онлайн-цензура со стороны техногигантов должна иметь финансовые последствия

Артём Кирьянов, член ОП РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков
Как показывает российская практика, меры финансового воздействия не приносят должного эффекта – они просто игнорируются нарушителями. Есть ли выход из этой ситуации? Подробности...

Французские теракты ведут к топ-блогерам из параллельных соцсетей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Французы все поняли: в исламистских терактах виноваты соцсети. Более того, правительство пригласило глав французских отделений Facebook, Twitter, Google, TikTok, чтобы совместно выработать инструменты борьбы с «киберисламизмом» Подробности...

Зеленский приглашает украинцев к войне с Россией

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Новые военные базы могут быть украинскими только номинально: военный бюджет Украины и технологическое оснащение армии не позволит создать сколь-нибудь значимые военные объекты самостоятельно. Это будут базы стран НАТО, как бы они ни назывались и какой бы формальный статус ни имели. Подробности...
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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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США уничтожили помощь из России

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

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    Артём Кирьянов
    член ОП РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков
    		23 октября 2020, 18:15

    Таганский районный суд 22 октября удовлетворил требование прокурора Москвы и обязал Google устранить ограничения доступа к документальному фильму «Беслан» Александра Рогаткина на платформе YouTube.

    Тема предвзятой модерации, проводимой иностранными онлайн-площадками, не раз поднималась в Общественной палате, и каждый раз и члены палаты, и приглашенные участники дискуссий приходили к однозначному выводу – подобные проявления цензуры недопустимы. То, что дело наконец вышло в правовое поле и сдвинулось с мертвой точки, доказывает правоту наших рассуждений. 

    Стоит, конечно, отметить, что ситуация, разбиравшаяся в Таганском суде, была еще не самой возмутительной, ведь формально фильм не был заблокирован – на его просмотр было введено возрастное ограничение, которое YouTube объяснил изображением сцен насилия.

    Опустим тот факт, что картина ранее была допущена к трансляции в федеральном эфире на телеканале «Россия 1», а значит, компетентными инстанциями уже было принято решение о возможном возрасте аудитории фильма. Не будем сейчас останавливаться и на том, что фильм «Беслан» является далеко не самым жестоким контентом, который можно найти на YouTube и которому видеохостинг, конечно, не уделяет столь пристального внимания.

    Замечу только, что Рогаткину относительно повезло (непонятно, впрочем, почему его везение должно зависеть от иностранного онлайн-ресурса): часть интернет-пользователей увидит его работу о Бесланской трагедии, вспомнит ее жертв и сделает свои выводы. А вот канал «Крым 24», а также русскоязычные информагентства Anna News и News-Front, полностью заблокированные YouTube в мае, очевидно, потеряли свою аудиторию навсегда.

    Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Так же, как и телеканал «Царьград», чей аккаунт был заблокирован в июле. Можно по-разному относиться к перечисленным медиа, но они имели свою – и не маленькую – аудиторию.

    Теперь поговорим о цифрах. Пусть и гипотетических. И за фильмом «Беслан», и за сюжетами «Царьграда» стоят производственные затраты на их создание, не говоря уже о стараниях самих авторов.

    Сомнительное желание Google цензурировать ничего не нарушающий контент и самостоятельно решать, что и как будет смотреть российская часть пользователей YouTube, не стоило ИТ-гиганту ровным счетом ничего – условное «одно нажатие кнопки». А наши журналисты понесли значительный ущерб: потеряли зрителей, впустую потратили время и деньги.

    В начале октября мне довелось принять участие в круглом столе, проходившем в Совете Федерации. В ходе совещания официальный представитель МИД Мария Захарова, пожалуй, впервые поднявшая эту тему, заявила: «На Западе любят считать деньги, так давайте им поможем – путь авторы скажут, сколько они потратили на фильм». С этой мыслью трудно не согласиться.

    Санкции к глобальным ИТ-корпорациям за нарушение российских законов сейчас широко обсуждаются экспертным сообществом, и к этому обсуждению хотелось бы добавить следующее: блокировка результатов труда наших журналистов, препятствование их работе со стороны иностранных интернет-платформ должны иметь финансовые последствия. Равно как и ущемление права россиян на получение любой законной информации, а не только той, которая угодна кому-то за океаном. 

    «Если блокируется фильм, над которым работали многие и на который потрачены деньги, то в ответ нужны и штрафные санкции. Деньги потрачены, люди вложили силы, а потом кто-то нажимает кнопку – и все. А потом те же «блокираторы» начинают вкладывать деньги в продвижение совсем другого контента. На Западе любят считать деньги, так давайте им поможем – путь авторы скажут, сколько они потратили на фильм» (М. Захарова в Совете Федерации).

    Но вернемся к цифрам. Как показывает российская практика, меры финансового воздействия не приносят должного эффекта – они просто игнорируются нарушителями. Есть ли выход из этой ситуации?

    Как председатель Российского союза налогоплательщиков остановлюсь еще на одной проблеме. Подсчитать выручку зарубежных игроков отечественного ИТ-рынка, никак не оформленных в российской юрисдикции, не представляется возможным. Отмечу, что этот вопрос не менее остро стоит для других государств – прозрачной налоговой отчетности иностранного цифрового бизнеса так никто и не видел. 

    Решить эту задачу способно только открытие официальных представительств иностранных ИТ-компаний. Причем наделенных всеми необходимыми полномочиями, ведь у того же Google есть офис в Москве, правда, на деле он ничего не решает. И оба этих условия должны быть закреплены при актуализации действующего законодательства.

    Если же рассматривать существующие сегодня инструменты, представляется, что техническими методами уже сегодня можно обеспечить как минимум дискомфортные условия работы для площадок, которые не выполняют требования российского законодательства и на считаются с правами россиян. Здесь можно говорить об ограничении трафика и запрете на участие в государственных закупках, в которых YouTube достается «изрядный кусок пирога».


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