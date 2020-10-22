Суд обязал Google вернуть на YouTube фильм про Беслан

Таганский суд Москвы удовлетворил иск прокурора столицы к компании Google о восстановлении фильма «Беслан» Александра Рогаткина на видеохостинге YouTube.

«Указанным решением суд обязал компанию Google LLC восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму «Беслан» автора Александра Рогаткина, размешенному по электронному указателю страницы сайта путем отмены необходимости авторизации пользователя для получения доступа к видеоматериалу», – передает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Представитель Совета по права человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвала изменить законодательство в сфере информации и технологий для защиты прав российских СМИ и блогеров от немотивированных блокировок Google.

«Наши выяснения отношений с Google перешли на новый уровень – прокурор Москвы потребовал через суд восстановить доступ к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube. В защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц прокурор пытается отменить необходимость авторизации пользователя для просмотра фильма на сервисе YouTube и отключения предупреждений о содержании. Пожелаем прокурору успеха», – сказал Фадеев.

Он добавил, что Совет также активно работает по этой теме. «Ведь случай с «Бесланом» далеко не единственный. Был и «Царьград», и многие другие информресурсы (по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список). И мало того, что их блокируют, так еще без предупреждений и внятных объяснений», – отметил председатель Совета.

Глава ЕСПЧ настаивает на изменении законодательства в сфере информации и технологий в защиту прав российских СМИ и блогеров от немотивированных блокировок. «Ведь эти примеры носят признаки цензуры и говорят о попытках повлиять на свободу слова и свободу выражения мнений российских пользователей. Наша задача – переводить этот спор в правовое поле», – пояснил Фадеев.

Прокурор Москвы подал иск к американской компании Google о снятии ограничений к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube. Общественники потребовали от Google восстановить доступ к фильму «Беслан». Россияне вышли на одиночные пикеты против мер Google и YouTube в отношении фильма «Беслан».

Документальный фильм-расследование «Беслан» о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы N1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом «Россия 1». Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, «в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления», показав «уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей».

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости.