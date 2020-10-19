Общественники потребовали от Google восстановить доступ к фильму «Беслан»

Общественники провели пикеты у здания Таганского суда Москвы с требованием к корпорации Google устранить ограничения для просмотра документального фильма «Беслан» Александра Рогаткина, размещенного на видеохостинге YouTube, сообщил российский журналист, политолог Армен Гаспарян.

«Общественники провели пикеты у здания Таганского суда Москвы с требованием к корпорации Google восстановить доступ к фильму «Беслан», – сообщил Гаспарян в Twitter.

Общественники провели пикеты у здания Таганского суда Москвы с требованием к корпорации Google восстановить доступ к фильму "Беслан"https://t.co/bJjMn97tiN pic.twitter.com/Wa1hnqAIcC — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) October 19, 2020

Тем временем Таганский суд отложил на 22 октября рассмотрение иска к Google о восстановлении доступа к фильму «Беслан», передает РАПСИ.

«Рассмотрение искового заявления отложено на 22 октября 2020 года на 14 часов 30 минут для ознакомления ответчика с материалами дела», – сказал в суде.

В иске прокурор города Москвы просит суд обязать Google LLC восстановить нарушенные права неопределенного круга лиц, устранив ограничения доступа к документальному фильму «Беслан» путем отмены необходимости авторизации пользователя для получения доступа к видеоматериалу.

По мнению председателя Совета по права человека (СПЧ) Валерия Фадеева, в целях защиты прав российских СМИ и блогеров от немотивированных блокировок Google необходимо изменение законодательства в сфере информации и технологий.

«Наши выяснения отношений с Google перешли на новый уровень – прокурор Москвы потребовал через суд восстановить доступ к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube. В защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц прокурор пытается отменить необходимость авторизации пользователя для просмотра фильма на сервисе YouTube и отключения предупреждений о содержании. Пожелаем прокурору успеха», – сказал Фадеев.

По его словам, Совет также активно работает по этой теме. «Ведь случай с «Бесланом» далеко не единственный. Был и «Царьград», и многие другие информресурсы (по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список). И мало того, что их блокируют, так еще без предупреждений и внятных объяснений», – подчеркнул он.

В связи с этим глава ЕСПЧ настаивает на изменении законодательства в сфере информации и технологий в защиту прав российских СМИ и блогеров от немотивированных блокировок.

«Ведь эти примеры носят признаки цензуры и говорят о попытках повлиять на свободу слова и свободу выражения мнений российских пользователей. Наша задача – переводить этот спор в правовое поле», – заключил Фадеев.

Ранее прокурор Москвы подал иск к американской компании Google о снятии ограничений к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube.

Документальный фильм-расследование «Беслан» о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы N1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом «Россия 1». Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, «в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления», показав «уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей».

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости.