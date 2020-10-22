Россияне вышли на одиночные пикеты против мер Google и YouTube в отношении фильма «Беслан»

В четверг у Таганского районного суда Москвы прошли одиночные пикеты, митингующие потребовали от Google и Youtube соблюдать российские законы и вернуть фильм «Беслан», а также восстановить каналы «Царьград», «Двуглавый орел», «Крым 24».

В четверг в Таганском суде проходит рассмотрение дела о частичной блокировке фильма российского журналиста Александра Рогаткина «Беслан», сообщается в группе телеканала «Царьград» в «ВКонтакте».

Митингующие пришли к зданию суда с плакатами против мер Google и YouTube.

Ранее общественники потребовали от Google восстановить доступ к фильму «Беслан». Прокурор Москвы подал иск к американской компании Google о снятии ограничений к фильму «Беслан» Александра Рогаткина на YouTube.

Документальный фильм-расследование «Беслан» о событиях, связанных с захватом и штурмом бесланской школы N1 в 2004 году, был показан 3 сентября телеканалом «Россия 1». Автор проекта Александр Рогаткин, как говорилось в анонсе фильма, «в 16-ю годовщину трагических событий совершил попытку их осмысления», показав «уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей».

Позднее видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это изображением сцен насилия или жестокости.