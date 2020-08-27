В ОП предложили ограничить скорость для не регистрирующихся в России интернет-платформ

В Общественной палате предложили ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не будут регистрироваться в России и платить здесь налоги, соответствующая идея прописана в тексте к выступлению директора Лиги безопасного интернета, члена комиссии ОП по развитию информационного сообщества Екатерины Мизулиной.

«Социальные сети и мессенджеры должны быть официально зарегистрированными на территории РФ, платить здесь налоги и показывать, какие средства они получают от продажи рекламы, а также от таргетирования или продвижения. Они должны назначить официального представителя в России. В случае, если делать не будут, то регулятор должен ограничить скорость сервиса или платформы», – передает РИА «Новости» текст выступления Мизулиной для круглого стола «Западные техногиганты как угроза суверенитету государства».

Мизулина также предлагает ввести дополнительные обязанности для соцсетей по выявлению деструктивного контента. Они, по мнению общественницы, сами должны его мониторить и блокировать, а также реагировать на жалобы пользователей.

«Соцсети должны открыть всему миру свои стандарты модерации и показать на примерах, как и почему они блокируют ту или иную информацию. Безусловно, обезличенно. Мы должны требовать от компаний четко указывать, что они не разрешают на своих платформах, и приводить примеры того, как это применяется на практике», – отмечается в тексте к выступлению Мизулиной.

Ранее в Общественной палате призвали ужесточить регулирование соцсетей.