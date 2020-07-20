В Общественной палате призвали ужесточить регулирование соцсетей

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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Как тает уличный протест в Хабаровске

Так выглядят группы в поддержку Фургала на улицах ХабаровскаФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В минувшие выходные в Хабаровске, где держится необычно жаркая погода, вновь продолжились акции протеста против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Насколько хабаровские митинги стихийны, каковы отношения протестующих с полицией и какие навыки демонстрирует власть в общении с митингующими – все это на месте событий выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

В Киргизии и Казахстане врачи не справляются с эпидемиейФото: Vladimir Pirogov/Reuters
«В нашей стране самая высокая степень смертности. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь». «Наша страна столкнулась с реальной опасностью гуманитарной катастрофы». Все это – цитаты из обращений к российскому руководству от представителей общественности стран Средней Азии. Граждане этих стран потрясены той эффективностью, с которой Россия справляется с болезнью. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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У азербайджанцев и армян пропал страх войны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если лесник наконец-то не придет и не объяснит армянам и азербайджанцам, что играть в войнушки можно исключительно в их собственных государствах-песочницах, то этот конфликт вполне может подпалить весь лес и навредить всем его обитателям. Подробности...
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«Пора валить» как символ веры

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Примечательна крайняя трусость прогрессивного агитпропа, который прячет голову в песок, чуть только события идут не по шерсти. Между тем увидеть «блок» – дело совершенно не хитрое, и страусы от социологии зря так уж саморазоблачаются. Подробности...
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России необходимо министерство пропаганды

Сергей Мардан, публицист
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              В Общественной палате призвали ужесточить регулирование соцсетей

              20 июля 2020, 15:27

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              Социальные сети должны соблюдать российское законодательство, России нужно серьезное регулирование виртуального пространства, считают эксперты Общественной палаты. Это обсуждалось на площадке ОП РФ по теме модерации соцсетей и противодействию распространению деструктивного контента.

              Участники обсуждения в Общественной палате России считают, что создавать новые виды контроля в интернете просто необходимо, пишет «ФедералПресс».

              Первый зампред комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич объясняет это постоянным появлением «огромного количества фейков, запрещенного и экстремистского контента».

              «С этим нужно что-то делать, нужно прописывать ответственность соцсетей за размещаемую информацию. Нашей стране необходимо учитывать глобальный тренд на совершенствование законодательства. Для создания нейтральной онлайн-среды для безопасной коммуникации пользователей», – убежден Малькевич.

              Как отметила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, «глобальные интернет-компании стали самостоятельными государствами, они обладают возможностями манипулировать общественным сознанием». Компании чаще всего не несут ответственности за нанесенный пользователям ущерб в виде распространения того или иного негативного контента в отношении них.

              По ее словам, контролировать интернет хотят только в России – весь мир пытается «внести ответственность за распространение деструктивного контента». Так, рассказала Мизулина, в ЕС принимают свои законы, которые обязывают собственников соцсетей отвечать за размещенную информацию. В Германии закреплена норма, обязывающая соцсети удалять контент, который подрывает устои государства.

              «Наше законодательство отстает от технологий. В цифровом мире наша вера в то, что мы слышим, видим, читаем, искажается до такой степени, что мы не знаем, кому доверять. Снижение доверия к информации – это следствие неограниченной власти, отсутствие ответственности социальных сетей. Практически каждый второй подросток в России находится под влиянием деструктивной информации в социальных сетях. Самое жуткое явление – распространение групп ультрадвижения, групп террористического экстремистского характера, в них часто ведется пропаганда нацизма, рассказывается, как создавать оружие, даются задания о нападении на соцучреждения и так далее», – заявила Мизулина.

              По мнению Екатерины Мизулиной, необходимо говорить и о введении дополнительных обязанностей для соцсетей – они должны самостоятельно принимать меры для блокировки деструктивного контента и реагировать на жалобы пользователей в случае появления негативной информации.

              «Должен существовать запрет на продвижение информации, запрещенной на территории России», – сказала она.

              Эксперты полагают, что прежде всего важно продумать, как «прописать» мессенджеры и другие социальные площадки в России. Если компании будут зарегистрированы на территории РФ, они вынуждены будут работать в правовом поле государства, обязаны будут показывать свои доходы от рекламы и таргетирования услуг.

              «Если компании не хотят работать на территории РФ, не нужно бояться. Нужно штрафовать, и вплоть до их блокировки», – считает Екатерина Мизулина.

              По мнению члена Ассоциации юристов России Александра Журавлева, для начала нужно определить критерии регулирования, критерии, по которым будет выявляться деструктивный контент, важно понимать и знать алгоритмы выявления фейков в социальных сетях. Проблемы, считает Журавлев, могут возникнуть с иностранными компаниями. Вряд ли можно будет заставить всех зарегистрировать свои представительства в России, а это автоматически ведет к неисполнению отечественного законодательства.

              Может быть, стоит рассмотреть в связи с этим альтернативы блокировки, к которым относятся механизмы стимулирования и механизмы принуждения. Первые призваны упростить процедуру регистрации представительства на территории России, вторые – вынудить сделать это.

              «Есть вариант замедления трафика. Если скорость будет падать, то пользователь сам откажется от использования той или иной социальной сети», – пояснил Журавлев.

              Есть и еще один вариант – воздействие через платежных агентов, то есть те компании, которые размещают в соцсетях рекламную информацию. Недавнее определение Верховного суда РФ говорит о том, что пользователь имеет право именно на территории своей страны судиться с любой иностранной платформой, размещающей рекламу и любые данные в России.

              «Это значит, что в отношении иностранного игрока, социальной сети, которая работает на российскую аудиторию, но не платит налоги, не соблюдает наше законодательство о персональных данных, при наличии судебного акта можно будет ввести механизм, который позволит взыскивать судебные штрафы через специальных платежных агентов, которые действуют на территории РФ. Но важно продумать, чтобы это не ударило по нашему бизнесу, который использует рекламу в социальных сетях», – отметил Александр Журавлев.


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