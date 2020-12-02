В СК заинтересовались смертью девушки во время стрима видеоблогера

Старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий сообщила, что следователи разберутся в смерти девушки во время стрима местного видеоблогера Стаса Решетникова (Reeflay) в Подмосковье.

«Следственным отделом по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области в связи с появлением публикаций в СМИ инициирован вопрос о передаче из органов полиции материала проверки по факту обнаружения тела девушки без видимых признаков криминальной смерти в одном из частных домов», – цитирует РИА «Новости» Врадий.

По предварительным данным, в среду утром бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на ее теле видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Врадий подчеркнула, что следователи проверят информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны молодого человека, в доме которого нашли тело.

Ранее блогер Стас Решетников (Reeflay) провел трансляцию из квартиры, в которой находилось тело его умершей подруги. Неподвижное тело блогер обнаружил в прямом эфире. Трансляцию он прерывать не стал и разбирался в ситуации на глазах у подписчиков. По предварительной версии, причиной смерти девушки стало переохлаждение – погибшая долго стояла на морозе без верхней одежды. По словам соседей, девушка лежала на улице. Также СМИ сообщали, что девушка была беременна, об этом она сообщала еще в начале ноября. Отмечается, что сам молодой человек и его приятель пили спиртное и за деньги зрителей издевались над беременной.