Член СПЧ: Роскомнадзор должен получить право прерывать стримминги с демонстрацией насилия

Технические возможности прерывать стрим-передачи с физическим насилием и издевательствами есть, но нужно закрепить это законодательно. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Так он прокомментировал скандал с блогером Стасом Решетниковым, который вел прямой эфир из дома, где находилось тело его умершей подруги.

«Огромное количество просмотров соберет это фактически публичное убийство, гибель подруги Станислава Решетникова. А чем это закончится? Повторением! Это ведь закон жанра, – полагает Кабанов. - Единственный вариант здесь – это развязать руки Роскомнадзору для закрытия таких сайтов и блогов, расширить полномочия правоохранителей».



По его мнению, физическое и психологическое насилие среди многих российских топ-блогеров давно стало нормой. «Главная тому причина – безнаказанность. Ведь правоохранительные органы могут реагировать на подобные трагедии только постфактум, когда результаты насилия уже стали достоянием гласности. На остальное у них нет полномочий», – отмечает Кабанов.

Стримеры вроде Решетникова, считает член СПЧ, это люди с нарушенной психикой, которые получают наслаждение не только от самого насилия и буллинга, но и от публичной их демонстрации, при этом даже не понимая, что сами публикуют видео-свидетельства против себя. Особая опасность стрим-насилия, по мнению Кабанова, в том, что подобные модели поведения широко распространяются через просмотр и перепост.

«В некоторых странах применяют такую практику: если человек смотрит в сети детскую порнографию более полутора минут (за это время можно покинуть сайт, если попал туда случайно), то его пребывание зафиксируют и могут привлечь за это к уголовной ответственности наравне с распространителями контента. Думаю, что этот опыт можно распространить и на тех кто просто безучастно смотрит ролики с насилием, не говоря уже об их создателях и распространителях», – сказал Кабанов.

При этом он подчеркнул, что аудиторией подобных стримов зачастую являются сообщества, напоминающие секты, где не принято «выносить сор из избы», то есть сообщать, например, в полицию, что на их глазах совершается преступление. «Но есть организации, которые могут подобные вещи отслеживать и информировать правоохранителей», – заверил он.

По его мнению, сейчас главная задача - это выработать механизм, чтобы заставить все интернет-площадки работать в рамках российского законодательства. Эксперт отметил, что иностранные интернет-платформы охотно модерируют и удаляют сообщения и ролики, содержащие неугодные им политические акценты, но чаще всего смотрят сквозь пальцы на демонстрации сцен насилия. Кабанов считает, что есть технические способы остановить видеотрансляцию с демонстрацией насилия, жестокого обращения и всего, что запрещено законодательством – пропагандой наркотиков, педофилии, идей нацизма и так далее.

«Наш совет сейчас инициировал комплексное предложение по обеспечению безопасности цифрового пространства и соблюдению в нем прав человека. В группу, созданную Валерием Фадеевым, вошли видные криминологи, ветераны служб безопасности, психологи и другие специалисты» – заключил член СПЧ.

Напомним, в среду достоянием общественности стал стрим-ролик, в котором интернет-блогер Стас Решетников (Reeflay) из подмосковной деревни Ивановка в прямом эфире демонстрировал мертвое тело своей подруги. В роликах, размещенных в сети ранее, Решетников издевался над девушкой: брызгал ей в лицо перцовым баллончиком и выгонял без одежды на улицу. Старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий заявила, что следователи выяснят прияины смерти девушки, которая, возможно, произошла во время стрима Решетникова.



Адвокат Максим Калинов полагает, что зрителей стрима, которые платили деньги за издевательства над погибшей в прямом эфире, можно привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.

Ранее сообщалось, что на стримера Mellstroy (Андрея Бурима) пожаловались в прокуратуру Пермского края после того, как он в ходе прямого эфира избил девушку. Полиция Москвы возбудила в отношении него уголовное дело.