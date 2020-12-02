Адвокат: Зрителей трансляции с погибшей девушкой могут привлечь за подстрекательство

Зрителей стрима, которые платили деньги за издевательства над погибшей в прямом эфире, могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов.

В Подмосковье блогер Стас Решетников (Reeflay) вел прямой эфир из дома, где находилось тело его умершей подруги. Предположительно, причиной смерти стало переохлаждение. В сохраненной на YouTube видеозаписи стример признался, что выгонял девушку на мороз. Известно, что ранее молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртные напитки и издевались над подругой за деньги зрителей.

«За то, что зрители видели в прямом эфире регулярные издевательства над девушкой, их нельзя привлечь к уголовной ответственности, потому что народ же не знает, что это за видео, что на нем происходит. Даже если они и знали, то преступных действий не совершали – просматривать можно все, что угодно. Другое дело, если все не заканчивалось просто просмотром, а они просили, чтобы блогер что-то сделал. Тогда уже возможна квалификация», – говорит Калинов.

При этом он подчеркивает, что должны быть доказательства того, что те или иные лица призывали блогера, например, совершить какое-то физическое насилие над девушкой или иным образом просили его поиздеваться.

«Но за подстрекательство зрителей, которые присылали деньги, смогут привлечь только в том случае, если самого блогера по данному делу привлекут к уголовной ответственности. Все будет зависеть от показаний. Если люди действительно платили и просили сделать то-то, конечно за подстрекательство будут нести уголовную ответственность», – объясняет собеседник.

Адвокат также добавил, что даже если люди слали деньги без просьб совершить физическое или психологическое насилие над девушкой, то их все равно могут обвинить в подстрекательстве, поскольку очевидно, что проплаты зрители делали не просто так, а за определенные элементы шоу.

Старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий пообещала, что следователи разберутся в смерти девушки во время онлайн-трансляции.