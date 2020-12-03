Блогер Reeflay отказался признавать причастность к смерти девушки в прямом эфире

Взгляд
3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 11:26  |  vz.ru
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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Предоставление Донбассу автономии поддерживают 48,6% украинцев, против только 38,8% Игорь Маслов/РИА «Новости»
Опросы общественного мнения на Украине выявили, что большинство выступает за переговоры с Донецком и Луганском и за уступки Донбассу в целом. Украинцы исходят из того, что это принесло бы пользу самой Украине. Однако видеть в этой социологии повод для надежды преждевременно — цифры столь же лукавы, как и позиция Зеленского по Минским соглашениям. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Как командир партизан Латвии из героя стал «оккупантом»

Вилис Самсонс был убежденным коммунистом lvi.lu.lv
В современной Латвии чтят нацистских преступников и коллаборационистов. Тех же, кто действительно освобождал Латвию от нацизма, почти забыли. Между тем ровно сто лет назад, 3 декабря 1920 года, родился человек, который возглавлял партизанское движение в Латвии – Вилис Петрович Самсонс. В каких условиях действовали латышские партизаны и благодаря чему им удавалось побеждать нацистов?  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Как Русская армия превратилась в неуправляемую озверевшую толпу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 декабря 1917 года произошло вопиющее, по меркам даже столетней давности, событие – солдатско-матросская толпа буквально растерзала командующего сухопутными вооруженными силами страны. Это ярко свидетельствовало о смене эпох. Подробности...
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Сближение Анкары и Эр-Рияда открывает новые возможности для Москвы

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
На фоне обсуждений карабахской войны, выборов в США и изменений на постсоветском пространстве – остались без внимания недавние действия Саудовской Аравии и Турции. А они могут открыть России новые возможности. Подробности...

Украинский локдаун и предчувствие катастрофы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Реальный силовой ресурс сейчас сосредоточен в руках Авакова. Будучи крайне непопулярным политиком, именно Аваков, тем не менее, может претендовать на роль «делателя президентов» в условиях нестабильности. Подробности...
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Запад «продал и предал» Грузию

Обсуждение: 6 комментариев

Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Блогер Reeflay отказался признавать причастность к смерти девушки в прямом эфире

       3 декабря 2020, 11:05
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Ануфриева

    Блогер Стас Решетников (Reeflay) отрицает причастность к смерти девушки у него в прямом эфире, а также сообщил, что его знакомая якобы принимала наркотики, рассказал источник в правоохранительных органах.

    Источник сообщил, что «Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти его 27-летней знакомой», а также «сообщил, что девушка принимала наркотики», передает ТАСС.

    Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что на теле девушки не обнаружено признаков насильственной смерти, назначен комплекс экспертиз, проводится проверка.

    Следствие также проверит информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны блогера.

    Напомним, Решетников вел трансляцию из квартиры, в которой находилось тело его умершей подруги.

    Труп он обнаружил в прямом эфире, но трансляцию парень прерывать не стал и разбирался в ситуации на глазах у подписчиков.

    По предварительной версии, причиной смерти девушки стало переохлаждение – погибшая долго стояла на морозе без верхней одежды. По словам соседей, девушка лежала на улице. По информации СМИ, она была беременна.

    В сохраненной на YouTube видеозаписи стример признался, что выгонял девушку на мороз.

    Известно, что ранее молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртное и издевались над подругой за деньги зрителей. Этой историей заинтересовались в Следственном комитете.

    Адвокат Максим Калинов заявил газете ВЗГЛЯД, что зрителей, которые платили деньги за издевательства над погибшей, могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.

    Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что Роскомнадзор должен получить право прерывать стримминги с демонстрацией насилия.


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