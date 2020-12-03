Блогер Reeflay отказался признавать причастность к смерти девушки в прямом эфире

Блогер Стас Решетников (Reeflay) отрицает причастность к смерти девушки у него в прямом эфире, а также сообщил, что его знакомая якобы принимала наркотики, рассказал источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «Решетников во время опроса отрицал свою причастность к смерти его 27-летней знакомой», а также «сообщил, что девушка принимала наркотики», передает ТАСС.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что на теле девушки не обнаружено признаков насильственной смерти, назначен комплекс экспертиз, проводится проверка.

Следствие также проверит информацию СМИ о возможных противоправных действиях в отношении погибшей со стороны блогера.

Напомним, Решетников вел трансляцию из квартиры, в которой находилось тело его умершей подруги.

Труп он обнаружил в прямом эфире, но трансляцию парень прерывать не стал и разбирался в ситуации на глазах у подписчиков.

По предварительной версии, причиной смерти девушки стало переохлаждение – погибшая долго стояла на морозе без верхней одежды. По словам соседей, девушка лежала на улице. По информации СМИ, она была беременна.

В сохраненной на YouTube видеозаписи стример признался, что выгонял девушку на мороз.

Известно, что ранее молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртное и издевались над подругой за деньги зрителей. Этой историей заинтересовались в Следственном комитете.

Адвокат Максим Калинов заявил газете ВЗГЛЯД, что зрителей, которые платили деньги за издевательства над погибшей, могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что Роскомнадзор должен получить право прерывать стримминги с демонстрацией насилия.