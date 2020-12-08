Адвокат Reeflay назвал причину смерти девушки в эфире у блогера

Адвокат Евгений Кулагин, представляющий интересы блогера Станислава Решетникова (Reeflay), заявил, что смерть девушки в прямом эфире произошла из-за кровоизлияния в мозг.

Кулагин заявил, что действия Решетникова якобы «не повлекли ее смерть», передает канал «360».

«Чтобы нанести такой удар, должны быть еще какие-то сочетанные травмы. Допустим, череп бы ей проломил (...) Очевидно, что она умерла от самопроизвольного кровоизлияния в мозг», – сказал юрист.

Он добавил, что его подзащитный «дал честные последовательные показания», а также отметил, что блогер раскаивается «с моральной точки зрения» и сожалеет о случившемся.

При этом в СК опровергают слова адвоката о наличии в деле справки от экспертов, в которой сказано, что причина смерти девушки – кровоизлияние в мозг. Экспертиза все еще продолжается.

Следователи также отмечают, что во время допросов блогер признался в нанесении девушке ударов.

Напомним, суд арестовал блогера Reeflay. 2 декабря в ходе прямого эфира девушка, находившаяся в кадре с блогером, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть подруги Решетникова.

В сохраненной на YouTube видеозаписи блогер признался, что выгонял погибшую на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем в крови девушки были обнаружены наркотики.

В отношении Решетникова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Семья Reeflay решила помочь родственникам погибшей, а самого блогера направили на психологическую экспертизу.