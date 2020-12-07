Блогера Reeflay решили направить на психиатрическую экспертизу

Следствие назначило психологическую экспертизу по делу блогера Стаса Решетникова (Reeflay), в квартире которого во время прямого эфира умерла девушка. При этом его дело может пополниться новыми эпизодами, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «в ближайшее время следствие отправит Стаса Решетникова для прохождения комплексной психолого-психиатрической экспертизы». Следователи обнаружили и изъяли у блогера «имеющие значение для расследования дела (...) документы, сведения из компьютера, с флеш накопителей и мобильного телефона», передает ТАСС.

«Дело может пополниться новыми эпизодами, назначена доследственная проверка», – добавил он.

Отмечается, что следствие поставит перед судмедэкспертами различные вопросы, включая информацию о психическом состоянии обвиняемого, в частности в момент совершения им преступления.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, мотив содеянного, а также проведут по делу еще ряд экспертных исследований.

Напомним, суд арестовал блогера Reeflay. 2 декабря в ходе стрима Решетникова девушка, находившаяся в кадре, умерла.

Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть девушки.

В сохраненной на YouTube видеозаписи Решетников признался, что выгонял погибшую на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем в крови девушки были обнаружены наркотики.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 3 декабря Решетникова задержали.

При этом известно, что молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртное и издевались над подругой за деньги зрителей.

Адвокат Максим Калинов заявил газете ВЗГЛЯД, что зрителей, которые платили деньги за издевательства над погибшей, могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.