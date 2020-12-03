Блогер Reeflay задержан по делу о смерти девушки в прямом эфире

Блогер Стас Решетников (Reeflay) задержан в рамках уголовного дела о смерти девушки в прямом эфире, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего блогера, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В настоящее время подозреваемый задержан, его допрашивает следователь», – передает ТАСС слова представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольги Врадий.

Экспертиза установила, что у потерпевшей была закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее трех ударов по лицу. Проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. «Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились», – добавила Врадий.

Изначально признаков насильственной смерти на теле девушки не было обнаружено. Однако в прямых эфирах, которые вел мужчина в интернете, многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей, а также иные противоправные действия, оценка которым будет дана в ходе следствия.

Напомним, блогер Стас Решетников (Reeflay) провел трансляцию из квартиры в Подмосковье, в которой находилось тело умершей девушки. Неподвижное тело стример обнаружил в прямом эфире, при этом не стал прерывать трансляцию. В сохраненной на YouTube видеозаписи Решетников признался, что выгонял девушку на мороз, однако отказался признавать причастность к смерти девушки. Известно, что ранее молодой человек и его приятель неоднократно проводили прямые эфиры, где пили спиртное и издевались над подругой за деньги зрителей. Историей заинтересовались в СК. В крови умершей в прямом эфире стримера девушки были обнаружены наркотики. Адвокат Максим Калинов заявил газете ВЗГЛЯД, что зрителей, которые платили деньги за издевательства над погибшей, могут привлечь к уголовной ответственности за подстрекательство.