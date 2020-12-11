Путин признался, что иногда его «оторопь берет» при просмотре ТВ

Президент России Владимир Путин заявил, что иногда его «берет оторопь» от того, что показывают в телеэфире. Глава государства призвал ограничивать «из ряда вон выходящие вещи» на телевидении, учитывая при этом, что жесткие ограничения со стороны власти по контенту ТВ и соцсетей могут привести к обратной реакции.

На встрече главы государства с членами СПЧ журналистка Марина Ахмедова подняла вопрос об этических и моральных нормах на телевидении и в интернете. Она привела темы нескольких ток-шоу на федеральных каналах – «От кого родила 12-летняя школьница?», «Беременна в 15», «Кто отец – Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник». Журналистка отметила, что даже появились люди, готовые торговать смертью в прямом эфире, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин признался, что его тоже шокирует подобный контент. «Все, что вы сказали, я полностью разделяю. Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи. Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять», – сказал Путин.

«В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко и нужно набраться терпения. Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей. Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции. Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так. Я именно так к этому и отношусь. Но какие-то из ряда выходящие вещи, наверное, нужно их ограничивать и нормативно-правовыми средствами. Здесь я тоже с вами согласен. Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать», – подчеркнул глава государства.

Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, прозвучавшие во второй части заседания, опубликованы в пятницу.

На встрече с членами СПЧ Путин заявил, что необходимо повышать уровень культуры среди граждан и в российских СМИ, чтобы для людей были неприемлемы сцены насилия, хайп и травля.