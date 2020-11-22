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22 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Германия лишит Украину транзита российского газа

Президентство Байдена может сыграть на руку российскому газопроводу в Европу Jens Büttner/DPA/Picture alliance/ТАСС
Германия готовится схлестнуться с США в решающей схватке в борьбе за «Северный поток – 2». С одной стороны, немецкий бизнес отказывается строить СПГ-терминал под американский сжиженный газ. Но, с другой стороны, Бундестаг отклонил инициативу поддержать «Северный поток – 2». Итог битвы станет известен в декабре. Каким он будет? Подробности...
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Смертную казнь для нацистов в Нюрнберге требовал только СССР

Все решения Нюрнбергского трибунала – это результат трудного компромисса STR New/Reuters
«Когда готовился Нюрнбергский процесс, СССР настоял на его полной объективности с предоставлением доказательств вины нацистов. Это было сделано для того, чтобы процесс не стал судом «победителей над побежденными», как предлагали Великобритания и США», – сказал газете ВЗГЛЯД участник форума «Уроки Нюрнберга», дипломат Сергей Руденко, сын Романа Руденко, обвинителя от СССР на главном процессе XX века. Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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Внешнюю политику Америки поручат жесткому критику Москвы

Энтони Блинкен настолько тесно работал с Байденом, что может взять на себя часть президентских функций Kevin Lamarque/Reuters
Джо Байден начал распределять ключевые посты. Согласно утечкам, на должность главы Госдепа назначат давнего соратника будущего президента Энтони Блинкена. Он еще в 80-е годы выступал против советских газопроводов на Запад, а в последнее время был одним из авторов концепции санкционной политики США в отношении России. Что ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства Америки? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Благо – это оставаться русским человеком

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Надеждой на выздоровление нашего общества являются 35% тех, что исходят из норм этики и морали, 19% – движимые нормами культуры, 19% – традициями, а также те самые 12%, которые исходят из религиозных предпосылок. Это и есть народ. Подробности...

Государственная система Лукашенко оказалась мощнее украинской

Андрей Веселов, руководитель группы расследований интернет-газеты ВЗГЛЯД
Самое время дать оценку выстроенной Александром Лукашенко экономической и социальной модели. Обратимся к цифрам. Разочарование тут одновременно ждет и сторонников концепции Белоруссии как «социалистического рая», и адептов веры в отсталость белорусского патернализма. Подробности...
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Зеленский и Запад хотят эпидемии в Донбассе

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. Подробности...
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

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    Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

    На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен    22 ноября 2020, 13:06
    Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
    Текст: Артур Приймак,
    Ирина Яровая

    Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей.

    Скандальное заявление певца Валерия Меладзе, который призвал известных артистов бойкотировать участие в традиционном новогоднем «Голубом огоньке», вызвал дебаты – не пора ли обновить не меняющийся десятилетиями состав участников этих шоу, заменив грандов советской и постсоветской эстрады и юмора на более востребованных публикой современных певцов, рэперов и стендаперов.  

    Меладзе, напомним, прокомментировал введенные властями ограничения на праздничные концерты в том духе, что без этих мероприятий, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника». Если же работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно, заявил певец. Его уже поддержали некоторые коллеги по цеху, в частности продюсер Иосиф Пригожин, супруг известной эстрадной исполнительницы Валерии.

    На демарш Меладзе оригинально отреагировала партия «Коммунисты России» – она подала на певца заявление в ГУВД Москвы и прокуратуру за призывы к массовым беспорядкам и саботажу. Как заявил лидер партии Максим Сурайкин, в советское время за срыв любимого десятками миллионов «Новогоднего огонька» артист был бы жестоко наказан. «Валерий Меладзе – работник культурного фронта в войне россиян против вируса. А теперь он сам хочет сбежать с передовой и других солдат подбивает», – объявил Сурайкин.

    Позже Меладзе оправдался тем, что ни к какому бойкоту «Голубого огонька» своих товарищей не призывал и лишь «гипотетически предположил ситуацию». «Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш – пусть и в Новый год нас не заметят», – написал артист в Instagram.

    Пожалуй, мэтр может пожалеть о том, что предложил, даже гипотетически, полный бойкот эстрадной старой гвардией новогодних телеэфиров. Публике идея отдохнуть от привычных лиц не кажется возмутительной – и скорее даже нравится. 

    Судя по опросу в Twitter газеты ВЗГЛЯД, подавляющее меньшинство (менее 7%) аудитории действительно испытало бы грусть от отсутствия на новогодних телеэкранах Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, самого Меладзе и других бессменных участников праздничных шоу. Большинство участников опроса – 39% – хотели бы видеть в новогодних эфирах начинающих исполнителей. Около 27% респондентов указали на участников музыкального шоу «Голос». Звездам YouTube и TikTok в праздничной программе будут рады 26,6%.

    В нашем Telegram-канале голоса распределились примерно в таких же пропорциях: 46% – за молодых исполнителей, 29% – за победителей «Голоса», 17% – за звезд YouTube и TikTok, а 8% – за Пугачеву, Меладзе и Ко. 

    Музыкальный критик Илья Легостаев признался, что своим заявлением Меладзе подал мысль о том, что и в самом деле «все «огоньки» давно пора как-то разворошить». «Мы не такие идиоты, чтобы из года в год смотреть вот такое! Да, конечно, я понимаю, в наши времена у любого телевизионного продюсера есть чудовищный страх, что кто-то чего-то не поймет, и поэтому уровень должен быть такой, чтобы понимали даже люди без среднего образования, но всему есть предел», – цитировал Легостаева «Царьград»

    Газета ВЗГЛЯД опросила своих известных читателей, готовы ли они к тому, что новогодний концерт в этот раз пройдет без привычных звезд, а вместо них на экране появятся менее известные, зато более молодые исполнители.

    «За последние 20 лет на «Голубых огоньках» вижу только знакомых в лицо замечательных людей – родственников Аллы Борисовны Пугачевой, – сказал академик Александр Гинцбург, директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и один из создателей противоковидной вакцины. – Пугачеву мы всенародно любим и этих людей тоже». Гинцбург признался, что он вырос на песнях Пугачевой, и более молодых певцов просто не знает. «Знай я кого-нибудь еще, я бы его порекомендовал», – добавил ведущий микробиолог России.

    Его коллега, крупнейший российский вирусолог Виктор Зуев, вице-президент Российской академии естественных наук, хотел бы видеть на «Голубом огоньке –2021» только новых артистов. «Старые уже надоели», – отметил 91-летний Зуев.

    Телеведущий, политолог и гроссмейстер клуба «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман назвал традиционный состав «Голубых огоньков» «кланом Пугачевой». «Если бы мне предложили самому участвовать в планировании новогодних телепередач, то я бы выбрал из артистов кого-нибудь нового и свежего. Кого именно – не знаю. Я вообще не большой любитель музыки, интересуюсь ей довольно мало. На прошлый Новый год с удовольствием смотрел по НТВ «Квартирник у Евгения Маргулиса», – сказал Вассерман.

    «Хотел бы видеть совершенно новых, неизвестных певцов, – высказал пожелание политолог Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». – За все эти годы много раз уже слушал Пугачеву и Меладзе. Они имеют право на небольшой перерыв».

    Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, бывший сенатор от Брянской области, тоже предпочла бы в праздничную ночь увидеть по телевизору новых талантливых артистов. «Иногда замечательные ребята бывают на конкурсе «Голос» на Первом канале. Есть великолепная программа «Ты супер!», где выступают замечательные ребята-сироты. Сейчас по ТВ идет фильм, в котором играет артист Иван Колесников. Мне он очень нравится. Думаю, господи, но пел бы он еще где-нибудь», – сказала Лахова.

    «Каждый раз на Новый год одно и то же, уже надоедает. Думаешь, ну кто в какой последовательности будет петь одни и те же песни на этот раз... Я слышала жалобы звезд на то, что из-за коронавируса им не хватает денег. Я лично в этом сомневаюсь», – говорит экс-сенатор.

    «Мне было бы приятно услышать от молодежи песни, популярные в годы моей юности, – сказала Лахова. – А я сейчас слышу от поющей молодежи

    «Упала шляпа, упала на пол...» Я всю жизнь над этой песней смеялась. Или «Два кусочка колбаски». Это же пошлятина!»   

    Прежний состав «Голубого огонька» – это уже родные россиянам люди, практически члены семьи, отметила известная советская киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко. «Хотелось бы, чтобы эти родные нам артисты нас в новогоднюю ночь не бросили. Но также есть добрая традиция, когда в новогоднюю ночь нам показывают наши культурные достижения, новые лица. Есть совершенно замечательные ребята из «Голоса», других программ», – говорит Драпеко.

    «Как вижу, молодежная аудитория сейчас не очень смотрит и любит центральные каналы, а значительная часть молодежи давно предпочитает телевизору интернет. На телевидении должны найти компромиссный вариант, чтобы порадовать зрителей всех поколений», – подытожила актриса.

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