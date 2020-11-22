Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей.

Скандальное заявление певца Валерия Меладзе, который призвал известных артистов бойкотировать участие в традиционном новогоднем «Голубом огоньке», вызвал дебаты – не пора ли обновить не меняющийся десятилетиями состав участников этих шоу, заменив грандов советской и постсоветской эстрады и юмора на более востребованных публикой современных певцов, рэперов и стендаперов.

Меладзе, напомним, прокомментировал введенные властями ограничения на праздничные концерты в том духе, что без этих мероприятий, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника». Если же работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно, заявил певец. Его уже поддержали некоторые коллеги по цеху, в частности продюсер Иосиф Пригожин, супруг известной эстрадной исполнительницы Валерии.

На демарш Меладзе оригинально отреагировала партия «Коммунисты России» – она подала на певца заявление в ГУВД Москвы и прокуратуру за призывы к массовым беспорядкам и саботажу. Как заявил лидер партии Максим Сурайкин, в советское время за срыв любимого десятками миллионов «Новогоднего огонька» артист был бы жестоко наказан. «Валерий Меладзе – работник культурного фронта в войне россиян против вируса. А теперь он сам хочет сбежать с передовой и других солдат подбивает», – объявил Сурайкин.

Позже Меладзе оправдался тем, что ни к какому бойкоту «Голубого огонька» своих товарищей не призывал и лишь «гипотетически предположил ситуацию». «Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш – пусть и в Новый год нас не заметят», – написал артист в Instagram.

Пожалуй, мэтр может пожалеть о том, что предложил, даже гипотетически, полный бойкот эстрадной старой гвардией новогодних телеэфиров. Публике идея отдохнуть от привычных лиц не кажется возмутительной – и скорее даже нравится.

Судя по опросу в Twitter газеты ВЗГЛЯД, подавляющее меньшинство (менее 7%) аудитории действительно испытало бы грусть от отсутствия на новогодних телеэкранах Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, самого Меладзе и других бессменных участников праздничных шоу. Большинство участников опроса – 39% – хотели бы видеть в новогодних эфирах начинающих исполнителей. Около 27% респондентов указали на участников музыкального шоу «Голос». Звездам YouTube и TikTok в праздничной программе будут рады 26,6%.

В нашем Telegram-канале голоса распределились примерно в таких же пропорциях: 46% – за молодых исполнителей, 29% – за победителей «Голоса», 17% – за звезд YouTube и TikTok, а 8% – за Пугачеву, Меладзе и Ко.

Музыкальный критик Илья Легостаев признался, что своим заявлением Меладзе подал мысль о том, что и в самом деле «все «огоньки» давно пора как-то разворошить». «Мы не такие идиоты, чтобы из года в год смотреть вот такое! Да, конечно, я понимаю, в наши времена у любого телевизионного продюсера есть чудовищный страх, что кто-то чего-то не поймет, и поэтому уровень должен быть такой, чтобы понимали даже люди без среднего образования, но всему есть предел», – цитировал Легостаева «Царьград».

На эту тему

Газета ВЗГЛЯД опросила своих известных читателей, готовы ли они к тому, что новогодний концерт в этот раз пройдет без привычных звезд, а вместо них на экране появятся менее известные, зато более молодые исполнители.

«За последние 20 лет на «Голубых огоньках» вижу только знакомых в лицо замечательных людей – родственников Аллы Борисовны Пугачевой, – сказал академик Александр Гинцбург, директор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и один из создателей противоковидной вакцины. – Пугачеву мы всенародно любим и этих людей тоже». Гинцбург признался, что он вырос на песнях Пугачевой, и более молодых певцов просто не знает. «Знай я кого-нибудь еще, я бы его порекомендовал», – добавил ведущий микробиолог России.

Его коллега, крупнейший российский вирусолог Виктор Зуев, вице-президент Российской академии естественных наук, хотел бы видеть на «Голубом огоньке –2021» только новых артистов. «Старые уже надоели», – отметил 91-летний Зуев.

Телеведущий, политолог и гроссмейстер клуба «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман назвал традиционный состав «Голубых огоньков» «кланом Пугачевой». «Если бы мне предложили самому участвовать в планировании новогодних телепередач, то я бы выбрал из артистов кого-нибудь нового и свежего. Кого именно – не знаю. Я вообще не большой любитель музыки, интересуюсь ей довольно мало. На прошлый Новый год с удовольствием смотрел по НТВ «Квартирник у Евгения Маргулиса», – сказал Вассерман.

«Хотел бы видеть совершенно новых, неизвестных певцов, – высказал пожелание политолог Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». – За все эти годы много раз уже слушал Пугачеву и Меладзе. Они имеют право на небольшой перерыв».

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, бывший сенатор от Брянской области, тоже предпочла бы в праздничную ночь увидеть по телевизору новых талантливых артистов. «Иногда замечательные ребята бывают на конкурсе «Голос» на Первом канале. Есть великолепная программа «Ты супер!», где выступают замечательные ребята-сироты. Сейчас по ТВ идет фильм, в котором играет артист Иван Колесников. Мне он очень нравится. Думаю, господи, но пел бы он еще где-нибудь», – сказала Лахова.

«Каждый раз на Новый год одно и то же, уже надоедает. Думаешь, ну кто в какой последовательности будет петь одни и те же песни на этот раз... Я слышала жалобы звезд на то, что из-за коронавируса им не хватает денег. Я лично в этом сомневаюсь», – говорит экс-сенатор.

«Мне было бы приятно услышать от молодежи песни, популярные в годы моей юности, – сказала Лахова. – А я сейчас слышу от поющей молодежи

«Упала шляпа, упала на пол...» Я всю жизнь над этой песней смеялась. Или «Два кусочка колбаски». Это же пошлятина!»

Прежний состав «Голубого огонька» – это уже родные россиянам люди, практически члены семьи, отметила известная советская киноактриса, депутат Госдумы Елена Драпеко. «Хотелось бы, чтобы эти родные нам артисты нас в новогоднюю ночь не бросили. Но также есть добрая традиция, когда в новогоднюю ночь нам показывают наши культурные достижения, новые лица. Есть совершенно замечательные ребята из «Голоса», других программ», – говорит Драпеко.

«Как вижу, молодежная аудитория сейчас не очень смотрит и любит центральные каналы, а значительная часть молодежи давно предпочитает телевизору интернет. На телевидении должны найти компромиссный вариант, чтобы порадовать зрителей всех поколений», – подытожила актриса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД