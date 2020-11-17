Раскрыты гонорары звезд за новогодние корпоративы

В преддверии новогодних корпоративов звезды российского шоу-бизнеса рассказали о размере своих гонораров за выступление. Некоторые артисты понизили стоимость своих услуг по сравнению с прошлым годом.

Например, гонорар основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова составляет 150 тыс. долларов (примерно 11,5 млн рублей) за выступление на корпоративе. Технический райдер музыканта составляет 750 тыс. рублей, так как Шнуров согласен выступать только при использовании собственной аппаратуры. При этом музыкант выразил готовность сделать тест на COVID перед выступлением, а вот в маске выступать не готов, передает «Ридус».

Стоимость выступления Филиппа Киркорова на новогоднем корпоративе составляет 80 тыс. евро (около 6 млн рублей) за 50-минутный концерт. Переговоры о более коротком формате артист не ведет.

Кроме того, 2,5 млн рублей стоит в этом году 45-минутное выступление певицы Ольги Бузовой. В этом году экс-ведущая «Дома-2» уменьшила ценник – в прошлом году он составлял 3,5 млн рублей. Бузова также может выступить в качестве тамады. Такая услуга компании обойдется в 3 млн рублей за ведение четырехчасового корпоратива по сценарию заказчика. При это она отказалась выступать в медицинской маске.

Один из самых обсуждаемых молодых рэперов этого года Моргенштерн согласен выступить на частном новогоднем корпоративе за 4 млн рублей. А певец Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, берет за свои выступления 1,5 млн рублей.

Выступление бывшего солиста поп-группы «Руки вверх», сейчас занимающегося сольной карьерой, Сергея Жукова стоит 3,5 млн рублей. Как в шутку отметил представитель артиста, правила санитарной дистанции певцу только на руку, так как на сцену не будут выбегать зрительницы в надежде обнять кумира детства.

Эстрадный певец Лев Лещенко согласен выступить на корпоративе за более скромную плату – от 1,3 до 1,5 млн рублей. Народный артист РСФСР намерен активно поработать в преддверии новогодних праздников, несмотря на то, что тяжело переболел COVID-19 и даже лежал в инфекционной больнице в Коммунарке.

Ранее Валерий Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах. Музыкант и композитор Юрий Лоза в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил готовность сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова.