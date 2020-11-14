Пригожин и Меладзе призвали артистов не сниматься в новогодних программах на ТВ

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал российского певца Валерия Меладзе, призвавшего артистов не сниматься в новогодних телепередачах.

Меладзе в своем Instagram обратился к другим артистом с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно.

«Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», – заключил артист.

«По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит», – ответил на это Пригожин, передает РИА «Новости».

В конце мая Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. Тогда музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах. В свою очередь певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в соцсети Instagram заявила, что Шнуров якобы потребовал помощи шоу-бизнесу. В ответ Шнуров написал: «Тетя Лера, помощь нужна вам и вашему муженьку (продюсеру Иосифу Пригожину), серьезная, может быть даже медицинская». После критики в адрес Валерии Пригожин посоветовал музыканту Шнурову обратиться за помощью к психиатрам.