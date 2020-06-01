Шнуров написал стихотворение о запросивших помощь артистах

Музыкант Сергей Шнуров написал в Instagram ироничное стихотворение, посвященное артистам, которые обратились за помощью к государству.

«Все попрятались по гнездам и вельможи и народ», – поэтически описал Шнуров сложившуюся, по его мнению, ситуацию в своем Instagram.

Использовав неоднозначную игру слов, он указал, что в этих условиях «голодней всех было звездам», вынужденным просить пособие.

Шнуров также предложил ввести в обиход наречие, означающее «находиться в закрытом помещении без средств к существованию».

Напомним, после заявления продюсера Иосифа Пригожина о «тяжелом» положении артистов из-за отмененных концертов музыкальному продюсеру отправили «гуманитарную помощь».

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина на «тяжелое» положение артистов, а певец и композитор Юрий Лоза не поверил, что у Пригожина «нет в загашнике денег». В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста.

Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты, а певец Григорий Лепс посоветовал артистам продолжать работать.

Ранее Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации». «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – заявил продюсер.

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