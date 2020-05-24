Лоза ответил на слова Пригожина об оказавшихся в «чудовищной ситуации» артистах

Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал слова продюсера Иосифа Пригожина о «чудовищной ситуации», в которой оказались артисты из-за отмененных концертов и упавших доходов.

«Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Я не верю, что у артистов вроде [продюсера Иосифа] Пригожина и [бодибилдера Сергея] Глушко нет в загашнике денег», – приводит слова музыканта «Вечерняя Москва».

При этом Лоза считает, что «сейчас страдают все». «Вот я получаю только пенсию в 12 тыс., которой не хватает даже на коммуналку. Приходится отказываться от некоторых покупок. Заказывать еду – дорого. Поэтому сами готовим себе салат и котлеты. А что еще делать?», – пожаловался артист.

Лоза подчеркнул, что справиться с потерей доходов можно, публикуя статьи в онлайн-изданиях, монетизируя песни в Сети, а также получая деньги за авторские исполнения.

«Все творческие люди, которые пишут стихи, сценарии, песни, рисуют, в принципе, и так ведут такой образ жизни. Зачем им эта тусовка? Уехал себе на дачу и пишешь себе спокойно», – отметил певец и композитор.

Накануне музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы продюсера Иосифа Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных концертов.

Ранее Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации». «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – заявил продюсер.

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