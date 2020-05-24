Пригожин ответил на критику после слов о «чудовищном положении» артистов

Продюсер Иосиф Пригожин предложил музыканту Сергею Шнурову сначала разобраться в том, что он имел в виду, говоря о «чудовищном положении» артистов из-за пандемии коронавируса, а уже потом записывать «стишки».

Пригожин отметил, что его слова вырвали из контекста. Он напомнил, что говорил о людях творческих профессий в целом: артистах театра и кино, цирка, танцорах и музыкантах. Он уточнил, многие из них посвятили себя творчеству и не имеют других навыков для заработка денег, передает РИА «Новости».

«Мы не жалуемся. Да, нам нелегко, как и многим другим. Я понимаю, что ты (Сергей Шнуров) закончил свою творческую карьеру, заработал приличное количество денег, молодец», – отметил Пригожин.

Продюсер призвал Шнурова позаботиться о людях, которые еще не успели добраться до вершин «музыкального Олимпа», а только начали это делать.

«Ты прекрасно знаешь, что стриминговые платформы не дают тех денег, на которые можно жить. Они не дают нужного контакта, который ждут артисты и зрители. Сегодня страдают все «, – заключил продюсер.

Пригожин призвал быть «внимательными к тому, что мы говорим и делаем».

Накануне музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы продюсера Иосифа Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных концертов. Слова Пригожина о «чудовищной ситуации» артистов прокомментировал также певец и композитор Юрий Лоза.

Ранее Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации». «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – заявил продюсер.

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