Лепс дал совет жалующимся на «бедственное положение» артистам

Музыкант Григорий Лепс посоветовал артистам не жаловаться на бедственное положение, а найти работу.

«Бедственное положение» – это неправильная политика. А у кого оно сейчас не бедственное? А куда тогда девать положение шахтеров, колхозников, пенсионеров, простых людей? У них еще сложнее», – сказал Лепс в разговоре с Пятым каналом.

Певец отметил, что ни он, ни Шнуров не жалуются на свое положение.

«Ребята, работайте! Пишите музыку. Надо это перетерпеть, это пройдет. Если кому-то нужна моя помощь – студия в вашем распоряжении. Приходите, никто с вас копейки денег не возьмет», – пообещал музыкант.

Ранее из-за заявления продюсера Иосифа Пригожина о «тяжелом» положении артистов из-за отмененных концертов, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся скандал.

Певец и композитор Юрий Лоза также раскритиковал Пригожина за слова о «чудовищной ситуации», в которой оказались артисты из-за отмененных концертов и упавших доходов. Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты.