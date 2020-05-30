Пригожину отправили «гуманитарную помощь»

Музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину отправили несколько пачек вермишели после его жалоб на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса.

Макаронные изделия продюсеру направила партия «Коммунисты России», передает РИА «Новости».

«Откликаясь все же на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели «Доширак», именуемой в народе «бомж-пакет», и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду – пойти работать на завод или на стройку. Сейчас стройки понемногу открываются и есть немало объявлений с предлагаемым заработком от 25 до 50 тыс. рублей на рекрутинговых сайтах Москвы», – обратилась партия к Пригожину.

В организации уверены, что артисты более чем обеспеченные люди.

«Артисты вашего уровня за один корпоратив получают столько, сколько рабочий завода или офисный служащий не получат и за год тяжелой работы, а то и за несколько лет», – отмечается в обращении.

Ранее из-за заявления продюсера Иосифа Пригожина о «тяжелом» положении артистов из-за отмененных концертов, между ним и музыкантом Сергеем Шнуровым разгорелся скандал.

Певец и композитор Юрий Лоза также раскритиковал Пригожина за слова о «чудовищной ситуации», в которой оказались артисты из-за отмененных концертов и упавших доходов. Художник Никас Сафронов заявил, что никто из популярных артистов не находится на грани нищеты.