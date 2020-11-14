Меладзе собрался бойкотировать новогодние «огоньки» в одиночестве

Певец Валерий Меладзе пожаловался на потерю годового заработка из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с угрозой распространения коронавируса, однако при этом выразил готовность бойкотировать новогодние «огоньки» в одиночестве, «сидеть дома, как и все, и смотреть телевизор».

«Я потерял почти годовой заработок. Когда некоторые эксперты говорят на уважаемых каналах, что наша отрасль потеряла 30 процентов, мне кажется, это полный бред. Отрасль потеряла не меньше 90 процентов. Главная беда в том, что процесс в нашем деле должен быть непрерывным, а он прерван, что еще больше усугубляет не только текущее положение, но и последствия», – заявил Меладзе в интервью изданию «Московский комсомолец» в ответ на вопрос о том, много ли денег съела пандемия и насколько обеднел лично исполнитель.

«Моему директору уже звонили, да, приглашали на традиционные новогодние программы, и конечно они будут. А вот пойду ли я – теперь не факт. Потому что теперь я должен как-то оправдывать свой пост», – заявил Меладзе в ответ на вопрос о том, приглашали ли артиста на новогодние съемки на телевидении и намерен ли он принимать в них участие.

«Наверное, буду сидеть дома, как и все, и смотреть телевизор. Конечно, я этот пост выставлял не для того, чтобы не идти на съемки, но теперь, скорее всего, придется это сделать. (...) Не знаю, может все еще повернется и придется это сделать – пойду и буду сниматься. Посмотрим», – добавил исполнитель.

Меладзе выразил уверенность, что «не сделал ничего предосудительного». «Прежде, чем выставить этот пост, я хорошо подумал. Во-первых, я не призываю ни к какому бойкоту, я всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь «Огоньков» и других развлекательных программ. Думаю, было бы грустно многих людям, особенно, когда закрыты все заведения, отменены развлекательные мероприятия, все вынуждены сидеть по домам и смотреть телевизор. А в телевизоре ничего нет, нет нас, артистов. Раз не замечают нас, наши проблемы, то я предложил представить такой перевертыш – пусть и в Новый год нас не заметят», – заявил Меладзе.

По его словам, «некий «призыв к бойкоту» – это вольности информационных заголовков в СМИ». «Если бы они так не написали, то, возможно, никто бы и не прочитал. Я осознаю, что делаю, пишу и говорю, и я прекрасно знаю, что все равно все будет, и даже гипотетически представить другое никто не может. Да и все мои коллеги понимают, что я прав. Если не говорят публично, но в глубине души безусловно так считают. Потеряли все! Больше, меньше, но все. Даже те, кто казался абсолютно непотопляем и востребован, а сейчас и у них нет работы. Никто никого, конечно, не осудит, если мои коллеги пойдут и снимутся (в новогодних программах). Более того, они сделают абсолютно правильно, потому что, повторю еще раз, мой пост – это не призыв, а предположение», – заявил Меладзе.

Ранее Меладзе обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Певец пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. В поддержку Меладзе выступил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Комментируя ситуацию, певец Лев Лещенко предложил артистам требовать у телеканалов гонорары за съемки в новогодних передачах. Музыкант и композитор Юрий Лоза в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил готовность сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова.