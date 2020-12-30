Социолог: «Дом-2» проиграл конкуренцию трэш-стримерам из Youtube

Падение интереса к «Дому-2» вовсе не означает, что аудитория подобных шоу морально оздоровилась, просто в Сети появилось много контента, чье содержание бьет по нравственным основам куда сильнее. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД социолог Валерий Федоров, комментируя последний выпуск проекта «Дом-2».

«Так называемые трэш-стримы набирают все большую популярность в Сети. Это яркий пример того, что потребитель морально так и не вырос. «Дом-2», несмотря на все свои скандалы и драки, все равно проиграл трэш-стримам и тому подобным вещам», – говорит гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Социолог напомнил, что ролики со сценами насилия быстро распространяются по соцсетям, остающимся по сути вне правового поля. Противники регулировки Интернета российским государством утверждают, что сети – это «пространство свободы», говорит он. Но поскольку соцсети играют все большую роль в жизни россиян, усилия государства по контролю за ними неизбежно будут нарастать, считает директор ВЦИОМ.

Первый выпуск «Дома-2» вышел в 2003 году, напомнил эксперт. «Прошло 17 лет. Это реалити-шоу продержалось на телевидении куда дольше, чем многие другие программы. Оно выдержало много испытаний – включая и падение рейтинга», – говорит Федоров. «Очередной грязный скандал на шоу обычно вызывал в обществе большой резонанс. Мы проводили на этот счет опросы. Но по их итогам выяснялось, что особого раздражения «Домом-2» опрошенные не высказывали. Народ относился так: «Пусть себе развлекаются», – рассказывает директор ВЦИОМ.

Дополнительной причиной для закрытия «Дома-2» в его прежнем формате стало неутешительное положение дел в холдинге «Газпром-Медиа», к которому относится и телекомпания ТНТ, добавил Федоров. «Медиа давно оказались в тяжелом положении, а в этом году – особенно. В «Газпром-Медиа» недавно сменилась команда. Проводится аудит, все убыточные проекты закрывают», – поясняет эксперт.

В среду глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил, что проект «Дом-2» на пике своего развития был «предельно популярным», но в последние годы «стал серьезно терять аудиторию», а «в последние два года стал нерентабельным». По его словам, «проект достаточно дорогой, и он начал приносить убытки» телеканалу ТНТ.

Жаров сказал, что изменения формата не смогли вернуть проекту высокие рейтинги. Он подчеркнул, что «отказаться от данного реалити-шоу» решило само руководство ТНТ, а руководство «Газпром-Медиа Холдинга» лишь поддержало решение, увидев, «сколько денег теряет» из-за «Дома-2», передает РИА «Новости». Большой двухчасовой финал шоу намечен на среду.

В начале декабря российская блогосфера была шокирована трансляцией, которую стример Станислав Решетникова (Reeflay) вел из своего дома в подмосковном Раменском. Рядом с блогером, фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой.