«Газпром-Медиа Холдинг» подтвердил убыточность «Дома-2»

Проект «Дом-2» был достаточно затратным и стал приносить убытки, сообщил глава «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров.

Он признал, что «в начале своего, да и в середине, на пике своего развития» проект был «предельно популярным», но в последние годы «стал серьезно терять аудиторию», а «в последние два года стал нерентабельным». Как заявил Жаров, «проект достаточно дорогой, и он начал приносить убытки» телеканалу ТНТ.

Жаров сказал, что изменения формата не смогли вернуть проекту популярность. Он подчеркнул, что «отказаться от данного реалити-шоу» решило само руководство ТНТ, а руководство «Газпром-Медиа Холдинга» лишь поддержало решение, увидев, «сколько денег теряет» из-за «Дома-2», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Напомним, ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Проект стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь». Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. По данным СМИ, причиной закрытия стало то, что проект потерял рейтинги и рекламодателей. При этом сообщалось, что «Дом-2» может стать проектом одного из онлайн-кинотеатров или «СТС Медиа».