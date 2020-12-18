Названы причины закрытия «Дома-2»

Реалити-шоу «Дом-2» в 2020 году потеряло не только рейтинги, но и рекламодателей, что и стало причиной закрытия телепроекта, выходившего в свет с 2004 года, сообщают СМИ.

По информации Super, 17 декабря руководство компании-производителя реалити Solaris Promo Production вызвало ведущих проекта на совещание, где объявили им, что шоу закрывается. График съемок расписан только до 26 декабря, сообщает издание.

«Шоу начало терять просмотры из-за «стареньких» участников, смотреть на которых зрителям стало неинтересно. Однако в течение полугода ярких «новеньких» найти так и не удалось», – говорится в статье. Издание предположило, что шоу может перейти на другой канал.

«Надеждой» для производителя шоу Solaris Promo Production вернуть аудиторию считают реалити с подростками-тик-токерами.

Напомним, ранее в пятницу ТНТ объявил, что завершает показ реалити-шоу «Дом-2». Проект стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь». Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. При этом, по данным Super, ток-шоу «Бородина против Бузовой» еще будет сниматься какое-то время.

За время существования реалити на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу – Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц – Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

Проект «Дом-2» неоднократно призывали закрыть. Так, недавно о необходимости принять такое решение говорил продюсер Максим Фадеев. Комментируя историю со смертью девушки во время стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay), он заявил, что «этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери».

В декабре на встрече с членами СПЧ президент России Владимир Путин признался, что иногда его «берет оторопь» от того, что показывают в телеэфире. Глава государства призвал ограничивать «из ряда вон выходящие вещи» на телевидении, учитывая при этом, что жесткие ограничения со стороны власти по контенту ТВ и соцсетей могут привести к обратной реакции.