Стало известно о судьбе проекта «Дом-2»

Шоу «Дом-2» может стать проектом одного из онлайн-кинотеатров или «СТС Медиа», по этому вопросу ведутся переговоры, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Переговоры по поводу «Дома-2» ведутся с крупными онлайн-кинотеатрами, а также с площадками «СТС Медиа», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Напомним, телеканал ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Проект стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь». Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. По данным СМИ, причиной закрытия стало то, что проект потерял рейтинги и рекламодателей.

За время существования «Дома-2» на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу: Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц: Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие. Собчак и Водонаева назвали «Дом-2» эпохой.