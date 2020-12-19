Собчак и Водонаева назвали «Дом-2» эпохой

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак и бывшая участница Алена Водонаева прокомментировали решение телеканала ТНТ закрыть проект.

«Дом-2» закрывают – ушла эпоха! Я счастлива, что пришла туда, и счастлива, что вовремя ушла и пошла дальше. Эта моя первая телевизионная работа. Я всегда с теплом и любовью вспоминаю то время!» – приводит слова Собчак «Комсомольская правда».

Собчак вспомнила, что ее «не взял Эрнст на «Фабрику звезд», так как она «пела и тогда отвратительно». Кроме того, Собчак «не взяли вести «Афишу», она «соревновалась с Таней Арно и в финальном туре выбрали ее», из-за чего Собчак «рыдала крокодильими слезами». Однако в итоге Собчак «взяли в «Дом-2», причем «настоял лично Валерий Комиссаров», заявивший: «В ней что-то есть, она смешная какая-то, но при этом стерва».

Телеведущая всегда считала: «Дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю». Она поблагодарила «всех» своих «учителей и институты», отметив, что «Дом-2» тоже «вспоминает с благодарностью». Собчак заявила: «Помните, неважно, кто кем был. Важно, кто кем стал!».

Водонаева также назвала «Дом-2» эпохой, добавив, что «без запретного плода не интересно». Однако, по ее словам, «кусая яблоко», нужно «думать о последствиях». Она считает, что «2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку». «Я всегда за то, чтобы уходить красиво», – заявила Водонаева.

В пятницу ТНТ объявил, что завершает показ «Дома-2». Проект стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь». Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря. По данным СМИ, причиной закрытия стало то, что проект потерял рейтинги и рекламодателей.

За время существования «Дома-2» на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу – Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц – Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов призвал наказатьведущих «Дома-2» – Собчак, Бузову и Бородину – за развращение россиян, а депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что участников телепроекта необходимо отправить на реабилитацию.