Удальцов призвал наказать ведущих «Дома-2» за развращение россиян

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов прокомментировал решение телеканала ТНТ закрыть реалити-шоу «Дом-2», которое выходило в свет с 2004 года.

«Если честно, то всех авторов и ведущих этого похабного шоу (в том числе [Ксению] Собчак, [Ольгу] Бузову, [Ксению] Бородину и других) надо привлечь к ответственности за многолетнее разложение и развращение российских граждан», – поделился он своим мнением в Twitter.

Напомним, ранее в пятницу ТНТ объявил, что завершает показ реалити-шоу «Дом-2». Проект стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь». Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря.

За время существования «Дома-2» на нем побывало несколько тысяч участников со всего мира, на проекте сыграли около 30 свадеб, родились 14 детей. Среди ведущих шоу – Ксения Собчак, Ксения Бородина и Ольга Бузова. Среди известных участниц – Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева и другие.

Проект «Дом-2» неоднократно призывали закрыть. Так, недавно о необходимости принять такое решение говорил продюсер Максим Фадеев. Комментируя историю со смертью девушки во время стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay), он заявил, что «этот жлобятник нужно закрывать на титановые двери».