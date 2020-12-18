Милонов: Всех участников шоу «Дом-2» надо отправить на реабилитацию

«Дом-2» был своеобразным эталоном пошлости, но у зрителя сохраняется запрос на такой «треш». Вот почему это шоу продержалось на экране так долго. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя сообщения о закрытии телешоу.

«Гадость, к сожалению, всегда держится долго. Но любое извращение в конце концов приедается. Такое ощущение, что его делали какие-то пошляки, спекулирующие на теме секса и наживы. Но руководство шоу действовало недостаточно творческим образом, шоу не развивалось. Можно было как-то более творчески подойти к вопросу – заставить участников петь, нарядить их зайчиками. В общем, закрытие «Дома-2» – пример бесславной кончины», – полагает депутат Госдумы Виталий Милонов.

«А набирали в «Дом-2» членов общества, помешанных на интимных отношениях и популярности, – считает Милонов. – На съемках они подвергались самому настоящему психологическому насилию, заодно подвергали ему и зрителей. Это был своеобразный анти-камертон, эталон пошлости. Это была пошлость деграданта, у неподготовленного зрителя от этого контента начинало рвать крышу».

Всех участников шоу, считает Милонов, теперь надо отправить к врачам, где их должны реабилитировать с психологической и медикаментозной помощью.

Напомним, вечером в пятницу ТНТ сообщило, что завершает показ реалити-шоу «Дом-2». Проект стал самым продолжительным в мире ежедневным реалити-шоу о том, «как построить любовь». Он стартовал в эфире канала в 2004 году, став одним из самых резонансных на российском телевидении. Большой двухчасовой финал шоу выйдет 30 декабря.

Реалити-шоу «Дом-2» потеряло не только рейтинги, но и рекламодателей, что и стало причиной закрытия телепроекта, выходившего в свет с 2004 года, добавляют СМИ.