Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.10 комментариев
Ходорковского оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (признан в РФ иноагентом) оштрафован на 30 тыс. рублей за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщили в Таганском суде Москвы.
Таганский суд Москвы признал Ходорковского виновным в совершении административного правонарушения, связанного с несоблюдением требований законодательства для иностранных агентов. Согласно решению суда, Ходорковскому назначен штраф в размере 30 тыс. рублей, передает ТАСС.
Ранее в Москве началось судебное разбирательство по обращению имущества экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен в реестр иноагентов Минюста России) в доход государства, объектом иска России может стать недвижимость бизнесмена в Лондоне на 126 млн евро.