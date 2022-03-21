Суд отклонил иск пытавшегося оспорить запрет на въезд в Россию комика Мирзализаде

Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск белорусского юмориста Идрака Мирзализаде к МВД, которое ранее сократило срок нежелательности его пребывания в России с пожизненного до 14 лет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

«В удовлетворении иска суд отказал. Будем обжаловать решение», – цитирует ТАСС адвоката.

Мирзализаде просил суд признать незаконным решение МВД РФ от 3 февраля в части срока ограничения въезда в Россию и обязать министерство устранить допущенное нарушение. Адвокат Бадамшин отмечал, что районный суд в своем постановлении разъяснил, что разумным является срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ, то есть один год со дня окончания исполнения постановления.

В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг.

Его юмор в отношении русских показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.

В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы.

Суд частично удовлетворил иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного.