Решение о запрете въезда комика Мирзализаде в Россию приостановлено

Эксперт назвал поставку «Железного купола» Украине «дубиной в руках обезьяны»

«Железный купол» ни физически, ни технически не интегрируется в ПВО Украины. Сейчас ПВО этой республики, состоящее из комплексов С-300 и «Буков», оставляет желать лучшего. Причина в отсутствии запчастей и новых ракет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя сообщение о возможных поставках Украине американо-израильской системы ПРО.

Стоимость батареи (защищает до 150 квадратных километров) составляет 50 млн долларов, а пуск одной ракеты – 30-40 тыс. долларов. «Зачем США вкладывать такие большие деньги в украинскую ПВО?» – недоумевает обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. Эксперт полагает, что поставка Украине подобных систем не оправдана ни с финансовой, ни с военной точки зрения. «На Украину никто не налетал. Со стороны России тем более никто не собирается делать этого. Поэтому для США это будет пустая трата денег», – уверен эксперт.

Если же «Железный купол» и появится на Украине, то тогда важно, где именно разместят батареи, уточнил эксперт. «России будет не холодно не жарко лишь в случае, если Киев не попытается распространить действие новой ПВО, дальность стрельбы которой от четырех до 70 километров, на Крым или на какие-то спорные территории», – заверил он.

Дрозденко предупредил, что «дубина в руках обезьяны представляет угрозу», напомнив о трагическом инциденте осенью 2001 года, когда украинский комплекс С-200 сбил над Черным морем российский Ту-154 – и кстати, «Киеву, который долго отрицал свою причастность к произошедшему, ничего не было за это».

«Даже если поставка таких комплексов ПРО и состоится, скорее всего, она станет чисто символическим жестом: например, им подарят не более одной батареи. Толку от одной батареи будет немного. Этого недостаточно, чтобы создать большую интегрированную систему ПВО», – добавил он.

Допустим, в рамках транша в 275 млн долларов Украине удастся купить не одну, а несколько батарей «Железного купола», предположил Дрозденко. «Это ничего в принципе не меняет. В Израиле «Купол» – это только четвертый этап их ПВО, кроме него, есть еще «Праща Давида» и другие средства перехвата. И все равно израильтяне не смогли перехватить в недавнем конфликте все допотопные палестинские ракеты типа «Град». Дело в том, что «Купол» нужен исключительно для перехвата ракет малой и средней дальности, это ПВО для узких задач», – пояснил Дрозденко. «И в любом случае у российской армии есть системы подавления ПВО», – подытожил эксперт.

О том, что Киев рассчитывает получить от США системы израильской противоракетной обороны «Железный купол», сообщил в среду офис президента Украины Владимира Зеленского. Там пояснили, что это стало возможным за счет договоренностей Зеленского с коллегой из США Джо Байденом. Правда, в качестве повода для заявления в администрации Зеленского использовали обычную публикацию в американской прессе. «Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, сообщает издание Politico», – отметили в администрации.

Согласно поправке, Пентагон должен подать в Конгресс отчет, описывающий варианты продажи или передачи таких систем Киеву. В законопроекте уже упоминается военная помощь Украине на 275 млн долларов, но пока ничего не говорится о поставках системы ПВО или ПРО.

Как известно, «Железный купол» создан израильской компанией Rafael в партнерстве с американской компанией Raytheon. Эта оборонная система зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, она сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил телеканалу «Украина 24» о том, что Киев планирует использовать «Железный купол» для защиты критических объектов инфраструктуры. «Например, она способна прикрыть Мариуполь», – пояснил Арестович. По его словам, сама эта система не станет панацеей для украинской обороны, но сможет повысить боеспособность армии.

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», председатель парламентского комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич назвал важной перспективу получения от США средств противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, система «Железный купол» «могла бы нейтрализовать угрозу, с которой сталкивается Украина со стороны России».