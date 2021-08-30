Соловьев предсказал судьбу признанного нежелательным в России комика

Не надо переживать за Идрака Мирзализаде. На Украине или на Западе ему теперь наверняка предложат новые контракты, вести собственную программу. Русофобия сейчас – ходовой товар. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя решение МВД признать белорусского комика Идрака Мирзализаде персоной нон-грата пожизненно.

«Будет много желающих начиная, скажем, от немецкой радиостанции Deutsche Welle, которая с радостью готова пригреть людей с похожей точной зрения, заканчивая диким количеством украинских каналов», – сказал Соловьев. «Шутить можно где угодно. Но, если ты не являешься гражданином страны, приезжаешь и нарушаешь закон страны, в которой находишься? Изволь вернуться к своим. Тебе вежливо говорят: «Давай домой!». Будешь шутить и рассказывать гадости о русском народе откуда-нибудь с территории Украины», – предположил телеведущий.

«Это обычный, естественный, правильный ход юридической машины. Комик был осужден по вполне конкретной статье. Вынесено решение суда. После этого дальнейшие шаги МВД были очевидны. Ему больше нечего делать в стране, народ которой он ненавидит. Некоторые комики извинялись за свои неудачные шутки. Делали это публично громко. Но Мирзализаде даже не признал себя виновным. Он же и не раскаялся. Поэтому никакого снисхождения не было», – пояснил Соловьев.

Напомним, МВД в понедельник признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято соответствии с частью четвертой статьи 25.10 закона о порядке въезда в РФ.

В МВД напомнили, что Мирзализаде не раз приезжал в Россию, а в марте даже получил вид на жительство. Однако затем в публичном выступлении комик допустил выражения, «возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство». Из-за этого его нахождение на территории России признано угрожающим общественному порядку, а также правам и законным интересам других лиц.

Ранее комик заявил, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.