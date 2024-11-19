«Российская оппозиция» способна только грантососить

Вряд ли кто-то знает, мечтал ли Гитлер провести шествие советских пленных по Берлину после его блестящей победы над СССР. Но на то нам и дана в ощущениях «русская оппозиция», чтобы реализовать мечты.

На этот раз управлять мечтой собрались граждане Кара-Мурза**, Яшин** и профессиональная вдова Навальная (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) – именно они анонсировали «антивоенный марш» от Потсдамер-платц до российского посольства в Берлине. И, собственно, это и было запоздалое шествие капитулянтов, которое логичнее было бы проводить на коленях с разодранным Gucci на груди.

Но шествию предшествовало (красиво звучит) несколько интересных событий, которые показывают, кто и зачем проводил это шествие и какие новые тренды нынче в оппо-строении.

Сначала произошел обмен, в ходе которого тюремный срок Кара-Мурзы** и Яшина** резко превратился в европейские каникулы с устрицами. Ровно через два дня риторика обоих резко переменилась, и Яшин вдруг превратился в «изгнанника с Родины», и первые же выступления его о необходимости мирных переговоров вдруг были дезавуированы и превратились в «спасение России от Путина».

Господин Яшин совсем неумный – он считает, что пипл схавает тему «я изгнанник из тюрьмы», потому что в мире еще не было ни одного случая, чтобы из тюрьмы кого-то изгоняли. Ну а у Кара-Мурзы** вообще проблемка с родинками – у него, судя по гражданствам, их как минимум три. Хотя присягает он только одной – США.

Но внезапный выход видных оппозиционеров на прямые рельсы методички не остался никем не замеченным, и стало ясно, что с ними поговорили реальные хозяева, и теперь они – официальные марионетки. Второй приказ поступил незамедлительно, и он раскручивается не только Яшиным**, Кара-Мурзой** с Иоландой: «Мы так болеем сердцем за тех, кто остался в России, они же не могут выйти на улицы и что-то сказать, потому что их тут же убьет Путин, поэтому мы будем за них страдать и выходить на улицы».

Откуда такая эмпатия внезапная, кроме как по методичке, не очень понятно, потому что именно эта тусовка и ее аудитория еще недавно бесхитростно обещала нас тут всех повесить на фонарях, «когда они придут к власти», и раскручивала тему «все русские – рабы и военные преступники». А тут такие нежности при нашей бедности.

Видимо, их хозяева вдруг, спустя три года, поняли, что ежели обещать только виселицу и четвертования, а также вечное рабство, то так куропатку не продать. Вот и сменили тему десктопа с ночной на дневную. В этот момент внезапно из самоназванного специалиста по электоральной политике некто Екатерина Шульман** превратилась в политика. Самое палево в том, что это произошло сразу после ее турне по США, где она, как последняя колхозница, была потрясена утлыми пальмами Лос-Анджелеса. То есть ее также включили в пул.

Это полезно, так как попытки сделать из вдовы Навального политика упираются в непроходимую интеллектуальную и эмоциональную пустоту последней. Мы также наблюдаем попытки как-то отцепить в глазах общественности Навальную от полностью провального и на грани криминала проекта ФБК* (признан экстремистской организацией). Но она не в силах отринуть себя от кормовой базы, и в этом еще одна проблемка.

Впрочем, Мария Певчих**, с которой началось тотальное обрушение какой бы то ни было репутации оппозиции и к ней же и вернулось бумерангом, была замечена на другом жалком «марше» в Вильнюсе, но она старалась смешаться с небольшой толпой и не высовываться.

Тем временем Яшин** даже не скрывает цели этого похода по Берлину – в интервью он говорит: «Чтобы американские и европейские политики увидели, что мы способны повести за собой много людей, это нужно нам для общения с ними».

То есть шествие – это инструмент для того, чтобы Яшина**, Кара-Мурзу** и Навальную (внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) признали реальной оппозицией, и добрые американские дяди дали еще денег. Вам не кажется, что это как-то слишком? Слишком убого и жалко. А те, кто им поверил и вышел на Унтер-ден-Линден к русскому посольству, – просто расходный материал. Да еще и попавший под камеры посольства. Я надеюсь, у них есть старушка-мама в Москве?

А не плюй в колодец – когда-нибудь придется воды напиться.

И тут выходит иноагент из бывших «московских комсомольцев» и говорит открытым текстом: «Это марш грантососов». Он, кстати, последовательно выступает за депортации русских из Крыма и желает России развала и смерти, но тут даже он не нашел в себе сил для солидарности с грантососами. Кстати, теперь это слово официальное, и его использует не только русская пропаганда. Потому что скрывать, кто в оппозиции грантосос, уже просто невозможно.

Тем временем на самом марше побежденных долго спорили – какие флаги нести. «Почему бы и не триколор», – пообещал Яшин** и опять солгал. И предал, как обычно. Тут были украинские, азовские флажки, бело-голубые полотнища с немецкими надписями с требованием поставок оружия Украине, просто требования ударить немецкими «Таурусами».

Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. Русско-американско-британские. Кстати, о Британии: претендент на звание лидера оппо-движения иноагент Ходорковский** провел свою тусовочку в тот же день, и вовсе не в Берлине. Миллиардер знает, что такое «зашквариться».

А триколор, который принесли на марш, был вырван из рук участника лично работником американского фонда «Свободная Россия» (признан экстремистской организацией), по совместительству – руководителем «фабрики эльфов». И кричалки «Спасибо, Германия», собственно – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское». Кайтесь, лижите сапоги. На большее, оказывается, «русская оппозиция» не способна.

Мероприятие ожидаемо раскритиковал посол Украины в Германии Алексей Макеев. «Русские привели Путина к власти. Это их война», – прокомментировал Макеев марш протеста в воскресенье в соцсети. Он согласился с заявлением главы канцелярии президента Украины Андрея Ермака по этому поводу. Ранее он заявил: «Марш протеста в Москве был бы их единственным спасением». Накануне в гостевой статье для Die Zeit Макеев уже назвал митинг «ноябрьской прогулкой без достоинства и последствий». Когда лижешь сапог украинцу, он обязательно пнет тебя в рожу.

Все логично.

** Внесен в список иностранных агентов.

