За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?2 комментария
Эксперт спрогнозировал недовольство мужской части либеральной оппозиции планами Навальной
Заявление Юлии Навальной (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о планах стать кандидатом в президенты России решает ряд ее текущих задач, но может спровоцировать возмущение среди мужской части уехавшей за рубеж оппозиции, считает политолог Алексей Чеснаков. По его мнению, возвращение Навальной в Россию возможно только при абсолютно фантастическом сценарии развития ситуации.
«Заявление Юлии Навальной о готовности выдвигаться в президенты (с оговоркой: если, конечно, вернусь) выглядит вполне естественным и ожидаемым шагом, решающим сразу несколько задач», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.
По его словам, в первую очередь – это ее собственная политическая раскрутка, поскольку ресурсы капитализации имиджа «высоконравственной страдающей вдовы» без токсичных властных амбиций исчерпаны. Кроме того, данное заявление способствует мультипликационному эффекту для продажи книги воспоминаний бывшего супруга, отмечает Чеснаков.
Также озвучивание подобных планов способствует решению вопроса о лидерстве в уехавшей за рубеж оппозиции, переключает внимание от множащихся скандалов вокруг ФБК* (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) и работает на получение дополнительной материальной помощи от западных спонсоров.
При этом Чеснаков отмечает, что сценарий с «возвращением и воцарением вдовы» может быть реализован только в фантастических условиях – «когда вся система российской власти будет разрушена, элита уничтожена, а страна побеждена». «Таких вариантов не просматривается», – поясняет политолог.
«Хотя, сейчас будет интересно, как эту инициативу женщины, прежде чурающейся политики, теперь в миг захотевшей стать всем, воспримут оппо-мужчины, которые целую жизнь положили на то, чтобы стать хоть кем-нибудь», – добавил он.
В интервью Би-Би-Си Юлия Навальная рассказала о намерении «однажды» стать кандидатом в президенты России, передает RTVI. При этом она понимает невозможность своего возвращения в Россию.
Напомним, в июле текущего года суд заочно арестовал Юлию Навальную по делу об экстремизме, а позже она была внесена в перечень террористов и экстремистов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ