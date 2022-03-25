Путин поздравил работников культуры с профессиональным праздником Путин возмутился искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о Второй мировой Путин сравнил атаку на русскую культуру на Западе с происходившим в гитлеровской Германии 25 марта 2022, 15:35 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мир. Глава страны сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии, передает ТАСС. «Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются и русские писатели и их книги», – сказал он, открывая в пятницу встречу с лауреатами премий президента в области культуры и искусства. Российскую культуру он назвал обращенной к человеку, отметив, что ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу. Ранее Миланский театр «Ла Скала» потребовал российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе отстранит его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта. В среду стало известно, что Гергиева заменили другим российским дирижером. Также в «Ла Скала» сообщили об отмене выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко.

Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине 24 марта 2022, 14:25

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации России на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране. Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», – передает его слова РИА «Новости».



Также на совещании затрагивалась антисанкционная тематика.



«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», – добавил Песков. Ранее Песков объяснял «исчезновение» Шойгу. По его словам, глава Минобороны сейчас очень занят, это не лучшее время для медийной активности. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях 23 марта 2022, 15:44

Фото: Андрей Горшков/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – передает его слова ТАСС. Путин уточнил, что планируется отказаться в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют. Будущие изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты. «Хочу отдельно подчеркнуть, что Россия продолжит, безусловно, поставлять природный газ в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах», – отметил Путин. «Прошу правительство дать соответствующую директиву Газпрому по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции», – сказал глава государства. Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против России. Путин: Запад показал, что обязательства в евро и долларах могут быть не исполнены 23 марта 2022, 15:59 Текст: Александра Юдина

Коллективный Запад решением заморозить российские международные активы фактически объявил дефолт перед Москвой и подвел черту под надежностью своих валют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов, и этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют, перечеркнул доверие к этим валютам», – передает ТАСС его слова. Российский лидер отметил, что и «Соединенные Штаты Америки, и ЕС объявили настоящий дефолт по своим обязательствам перед Россией». «И теперь в мире каждый знает – так-то подозревали, а теперь знает каждый, – что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены», – резюмировал Путин. Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями. Посол России в Италии подал в прокуратуру Рима иск на La Stampa 25 марта 2022, 13:09 Текст: Наталья Ануфриева

Посол России в Италии Сергей Разов подал иск в римскую прокуратуру из-за провокационной публикации в местной газете La Stampa. Разов заявил, что «22 марта в газете La Stampa была опубликована авторская статья, в заголовке которой ставится вопрос о возможности убийства президента России», передает ТАСС. «В уголовном кодексе Итальянской Республики предусматривается ответственность за подстрекательство к совершению преступления. Я, как находящийся на территории Италии гражданин России, подал заявление в римскую прокуратуру с просьбой внимательно, объективно и беспристрастно разобраться в этом деле», – подчеркнул дипломат. До этого телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД резко раскритиковал главу Госдепа Энтони Блинкена за оправдание оскорблений со стороны президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине по просьбе французской стороны 22 марта 2022, 21:52 Текст: Кристина Цыцура

В Кремле сообщили, что в ходе очередного телефонного разговора президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию на Украине. Лидеры стран обменялись мнениями, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. «Продолжен обстоятельный обмен мнениями о ситуации вокруг Украины, в том числе о ходе ведущихся переговоров между российскими и украинскими представителями», – говорится в сообщении. Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном обсудил российско-украинские переговоры. Российский лидер изложил принципиальные подходы к выработке возможных договоренностей. Депутат: Россия без труда найдет замену европейским фармпрепаратам 23 марта 2022, 21:56

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Дарья Волкова,

Андрей Речменский

«Лишь небольшая часть фармсубстанций попадают к нам из Германии. Вот именно на то, чем их заменить, и нужно сделать упор», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Мажуга, комментируя итоги совещания президента с правительством, посвященного повышению устойчивости экономики страны в условиях санкций. Там же были обсуждены и вопросы обеспечения страны лекарствами. «Из 215 стратегически важных препаратов 80% производятся на территории нашей страны. Это очень хороший показатель», – говорит первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. По его словам, отечественная фармацевтика зависит от сырья, которое поставляется из Китая и Индии. «Лишь небольшая часть фармсубстанций попадают к нам из Германии. Вот именно на то, чем заменить эти европейские субстанции, и нужно сделать упор», – сказал он. К счастью, добавил депутат, на протяжении последних лет государство целенаправленно поддерживало фарминдустрию. «Напомню, что в 2020 году был утвержден перечень из 215 стратегически важных препаратов. В прошлом году по инициативе президента был принят закон о принудительном лицензировании. Принятый сегодня комплекс мер по поддержке фармотрасли включает в себя кредиты от фонда развития промышленности, упрощенную процедуру лицензирования и отмену обязательных требований по маркировке. Такие шаги помогут обновить нашу фармацевтическую отрасль, по сути перезапустить ее», – уверен Мажуга. «Во время сегодняшнего совещания у президента министр здравоохранения озвучил первоочередные меры по поддержке фарминдустрии. Основное внимание решено обратить на перечень важных медицинских изделий и лекарственных препаратов, которые особенно нужны нашей стране», – пояснил эксперт. «Этот перечь уже направлен в Российскую академию наук и в ближайшее время будет проведен его анализ. На следующей неделе будут даны задания научно-исследовательским организациям, высшим учебным заведениям с целью подбора необходимых технологий для получения необходимых лекарственных препаратов и по разработке тех или иных медицинских изделий», – рассказал зампред комитета. Ранее Мажуга уже заявлял, что выпуск собственных фармацевтических субстанций позволит оперативно восполнить отсутствующие в стране препараты, в том числе запатентованные: «Наши университеты, научные организации имеют большой опыт в области разработки технологий производства. Так, например, РХТУ имени Менделеева за последний год создал технологии по выпуску ритонавира, лопинавира, фавипиравира и софосбувира – и это только то, о чем я могу сейчас говорить. Это полноценные технологии, дающие тонны субстанций в год». В среду Владимир Путин провел совещание с членами правительства. В частности, глава государства поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях. Кроме того, обсуждались вопросы сохранения в условиях санкций программ ипотечных льгот (по специальным ипотечным программам – семейной, сельской и дальневосточной), а также задачи обеспечения страны продовольствием и лекарствами. Складские запасы по наиболее востребованным повседневным товарам возвращаются в норму, спрос на некоторые категории непродовольственных товаров снижается, проинформировал президента глава Минпромторга Денис Мантуров. Что касается лекарственного обеспечения, то, как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, «у производителей, дистрибьюторов проблем с производством и запасами нет». «Делать запасы не нужно», – цитировал ТАСС главу Минздрава. Цены на жизненно важные лекарства останутся фиксированными, пообещал министр. Новый формат ведения экспортно-импортных операций, который подготовил финансовый блок правительства, призван гарантировать безопасность российской экономики, заметила директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. То, что покупатели российского газа теперь будут приобретать топливо за рубли, повысит устойчивость нашей национальной валюты, отметила эксперт. Одновременно правительство решило провести и кредитные «послабления», отметила Кислицына. Для поддержки и стимулирования строительной отрасли регионам дадут возможность отсрочить платежи по бюджетным кредитам, указала эксперт. Сохраненные таким образом деньги «можно направить на поддержку компаний и дофинансирование проектов в случае роста стоимости стройматериалов». Такая мера очень важна, ведь строительный сектор – один из драйверов развития экономики. Мерой поддержки рядовых граждан стало сохранение разных вариантов льготной ипотеки, отметила Кислицына. Она напомнила, что семейная ипотека осталась на уровне 6%, дальневосточная и сельская по-прежнему не будет превышать 3%. Президент лично одобрил эти социально-ориентированные программы, подчеркнула эксперт. На совещании президент обсудил с министрами и то, как можно использовать частичный уход иностранных компаний с отечественного рынка для развития самого рынка, отметила Кислицына. Глава государства подчеркнул, что ситуация дает возможность развивать собственное производство, сохранив тем самым всю привычную линейку товаров. Путин рассказал по телефону канцлеру Германии о переговорах с Украиной 23 марта 2022, 17:21 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин 23 марта провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что российский лидер изложил своему немецкому коллеге ряд соображений в контексте принципиальных позиций России на переговорах с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз. Также в целом обсуждалась тема переговоров между российской и украинской делегациями. «Владимир Путин изложил ряд соображений в контексте принципиальных позиций РФ на этих переговорах», – говорится в сообщении. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 23 марта, уничтожены свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 246 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2, 184 самолета и вертолета, 156 установок реактивных систем залпового огня и так далее. Мишустин доложил Путину о переводе пассажирских самолетов в российский регистр 23 марта 2022, 16:32 Текст: Алексей Дегтярёв

В российский регистр переведены более половины всего воздушного флота за счет самолетов зарубежного производства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным. «Правительство с первых дней помогает перевозчикам сохранить парк зарубежных воздушных судов, принимаем меры, чтобы скорее вернуть самолеты в небо, причем все шаги выполняем строго с соблюдением действующих норм воздушного права, в том числе международного», – цитирует Мишустина ТАСС. Он добавил, что сейчас главной задачей является обеспечение «надлежащей безопасности полетов». Глава правительства отметил, что в российский регистр переведены сотни самолетов, «больше половины всего флота». Ранее министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов из-за ареста за рубежом. Путин: Уход зарубежных компаний с рынка дает возможность для собственного производства 23 марта 2022, 16:46 Текст: Александра Юдина

Частичный уход иностранных компаний с российского рынка дает возможность для развития собственного производства, при этом ассортимент товаров должен быть сохранен, распорядился президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Даже частичный уход с рынка иностранных производителей, конечно, создает уникальную возможность для развития собственного производства. Это очевидная вещь», – передает ТАСС его слова. При этом российский лидер добавил, что необходимо следить за сохранением ассортимента товаров. «Конечно, я вас прошу следить за тем, чтобы ассортимент был достаточным, для того чтобы люди могли выбирать из того, что выбирается на рынке», – отметил Путин. Ранее президент объявил о решении, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Оплата за топливо будет приниматься рублями. Путин заявил, что коллективный Запад решением заморозить российские международные активы фактически объявил дефолт перед Москвой и подвел черту под надежностью своих валют. Путин в разговоре с премьером Израиля оценил переговоры и ход операции на Украине 23 марта 2022, 19:28 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом оценил переговоры России и Украины, а также ход специальной военной операции по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля. В свою очередь Беннет «поделился оценками ситуации вокруг Украины с учетом состоявшихся у него контактов с лидерами ряда зарубежных государств и высказал некоторые идеи относительно ведущегося между российскими и украинскими представителями переговорного процесса», говорится в сообщении на сайте Кремля. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Анонсировано совещание Путина с постоянными членами Совбеза 24 марта 2022, 13:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В середине дня [у президента] будет совещание с постоянными членами Совбеза. Какие именно темы будут на этот раз обсуждаться, мы вам сообщим», – передает ТАСС слова Пескова. Остальные мероприятия у Путина в четверг носят непубличный характер, отметил пресс-секретарь. Путин заявил о сохранении льготных ставок по ряду видов ипотеки 23 марта 2022, 18:19 Текст: Кристина Цыцура

Процентные ставки по специальным ипотечным программам – семейной, сельской и дальневосточной – будут сохранены, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. «Сразу обозначу принципиальную позицию: мы сохраняем неизменными ставки по нашим специальным ипотечным программам. А именно, по программе семейной ипотеки – 6%, по сельской ипотеке – 3%, по дальневосточной ипотеке – 2%», – передает ТАСС со ссылкой на его слова. Отмечается, что каждая их этих программ имеет ограничения по срокам: кто-то до конца 2022 года, а некоторые до 2023 года. «Граждане должны об этом знать и своевременно планировать свои расходы в рамках семейного бюджета, реализуя свои планы на улучшение жилищных условий», – добавил Путин. Путин возмутился искажением Голливудом и японскими учебниками фактов о Второй мировой 25 марта 2022, 15:42 Текст: Вера Басилая

Единственными победителями нацизма в голливудских фильмах назывались США, а в Японии умалчивают о том, кто сбросил бомбы на их города, заявил президент России Владимир Путин. «На Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны», – цитирует ТАСС Путина. «В Голливуде раз за разом выходили фильмы, в которых единственными победителями нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество, героизм и победа Красной Армии, ее решающий вклад – просто взяли и отменили. А в Японии в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы, или пишут очевидную чушь – мол это сделали некие абстрактные союзники», – отметил президент. Он также сравнил нынешнюю атаку на русскую культуру на Западе с тем, что происходило в гитлеровской Германии. По его словам, через культуру правда о России пробьет себе дорогу в мире. «Российская культура всегда обращена к человеку, ее произведения учат думать и принимать близко к сердцу», – отметил президент. Ранее в школьных учебниках в ДНР и ЛНР нашли русофобию. Путин присудил премии российским деятелям культуры за 2021 год 25 марта 2022, 13:58 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года, а также молодым деятелям культуры, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении на сайте Кремля указывается, что Владимир Путин решил присудить премии президента России в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года и присвоить почетное звание лауреата художественному руководителю Московского государственного академического детского музыкального театра имени Сац Георгию Исаакяну «за выдающийся вклад в развитие традиций отечественного музыкального театра для детей и юношества». Также премия присуждается художественному руководителю Архангельского театра кукол Дмитрию Лохову «за вклад в развитие отечественного театрального искусства, эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения». Третий лауреат – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ХПС Придум» Никита Сазонов, премия присуждается ему «за создание детских и семейных музейных экспозиций, просветительскую деятельность». Кроме того, премия президента России для молодых деятелей культуры 2021 года и звание почетного лауреата присваивается артистке балета – ведущему мастеру сцены Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Оксане Кардаш «за выдающееся исполнительское мастерство, развитие традиций отечественного хореографического искусства». Премия присуждается артистке оркестра – солистке Мариинского театра Софье Кипрской «за вклад в развитие и популяризацию традиций отечественной арфовой школы». Также награждается артист, режиссер Дмитрий Сердюк – «за вклад в развитие отечественного театрального искусства, сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия России». Путин поздравил работников культуры с профессиональным праздником 25 марта 2022, 15:29 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин на встрече с лауреатами президентских премий в области литературы, искусства и культуры поздравил их с профессиональным праздником. «Прежде всего, хотел бы поздравить вас и всех ваших коллег с Днем работника культуры. Он учрежден в честь огромной когорты людей, настоящих подвижников, посвятивших свою жизнь российской культуре», – цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что культура России – велика и неисчерпаема, она отражает разнообразие духовного и исторического наследия и традиций многонационального народа страны, а также является «одной из важнейших основ государства и общества, служит укреплению нашей сплоченности, формированию у юных граждан чувства понимания родины». Ранее в российских регионах были подготовлены мероприятия ко Дню работника культуры.