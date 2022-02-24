В «Ла Скала» поставили ультиматум Валерию Гергиеву из-за Украины

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24 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

Украинская военная машина превращается в руины REUTERS/Valentyn Ogirenko
Запад в ярости. Россия посмела нарушить глобальный политический порядок и начать операцию по демилитаризации Украины. Уже в ближайшие часы ожидается объявление «адских санкций» против нашей страны за «вторжение на Украину». Какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе, какие из них в итоге будут использованы и какими будут последствия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что делать дальше с Украиной и Новороссией

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров, Публицист
Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Коллективная ахеджакова c памятью золотой рыбки

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять. Подробности...
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Минимизация жертв сейчас главная задача

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Спецоперация армии РФ на Украине

Визит Алиева на фоне заговора

Обсуждение: 4 комментария

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    война на Украине


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    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

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    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?

    В «Ла Скала» поставили ультиматум Валерию Гергиеву из-за Украины

    		    24 февраля 2022, 21:04
    Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Миланский театр «Ла Скала» потребовал от российского дирижера Валерия Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины, иначе грозит отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама», которая идет на сцене с 5 по 13 марта, сообщило в четверг АНСА.

    «В «Ла Скала» у нас идет «Пиковая дама», которой дирижирует Валерий Гергиев, человек, не скрывающий свою близость президенту России Владимиру Путину, и мы считаем, что он должен четко определить свою позицию и выступить против вторжения [на Украину], иначе нам придется прекратить сотрудничество», – приводит АНСА слова мэра Милана Джузеппе Салы, передает ТАСС.

    Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев на протяжении уже многих лет является постоянным приглашенным дирижером «Ла Скала». Недавно его выступления с оркестром Мариинки были перенесены из-за его заражения коронавирусом. 

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

    На ваш взгляд

     
    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  57 комментариев

    Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.


    СМИ: Под Мариуполем начался бой за Волноваху
    		   24 февраля 2022, 18:09
    Фото: Reuters
    Текст: Кристина Цыцура

    По словам очевидцев, сейчас идет ожесточенный бой за село Волноваха (Донецкая область).

    Житель рядом располагающегося села Стыла Старобешевского района сообщил, что в ход идут все виды оружия, особенно активно – тяжелая артиллерия. Людям приходится прятаться в подвалах, пишет «Страна». Ранее издание сообщало, что под Волновахой для ВСУ складывается крайне напряженная ситуация. Есть угроза взятия группировккаи ВСУ в котел. А это откроет дорогу затем для окружения Мариуполя. 

    На ваш взгляд

     
    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  57 комментариев

    Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении спецоперации с целью защиты людей, проживающих в Донбассе от украинских силовиков. 

    Коментарии (76)
    Национальный университет обороны Украины призвал ВСУ сдаваться
    		    24 февраля 2022, 18:32
    Фото: Press Service of the Ukrainian Air Assault
    Forces/Handout via REUTERS
    Текст: Наталья Ануфриева

    На сайте Национального университета обороны Украины появилось сообщение с призывом к ВСУ сдаться.

    В сообщении на сайте говорится, что «можно по-разному оценивать события, происходящие сейчас, но давайте мыслить трезво: все действия, проводимые Россией, спровоцированные исключительно представителями действующей власти, которая привела Украину к катастрофической ситуации, поэтому не стоит поддаваться создаваемой ими панике и бросаться на защиту их интересов и уворованного имущества, оценивайте ситуацию без эмоций и помните, что ваша жизнь превыше всего».

    «Военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Братья! Наши отцы, деды, прадеды не для того боролись с нацизмом, защищали нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты правили в Украине. Мы давали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается этого народа.Не выполняйте его преступных приказов. Призываем вас к благоразумию! Идите домой, к своим семьям!» – говорится в сообщении.

    Подчеркивается, что «сегодняшние события связаны не с желанием ограничить интересы Украины и украинского народа, они связаны с защитой от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее для собственной наживы».

    Коментарии (36)
    СМИ: Российские войска заняли аэропорт Гостомель под Киевом
    		    24 февраля 2022, 18:44
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    В поселке Гостомель под Киевом российские войска вышли на аэродром международного аэропорта госпредприятия Антонов, но сначала он был обстрелян из вертолетов, сообщают СМИ.

    Нацгвардия сообщает, что в ходе отражения воздушной атаки на Гостомель украинские военные сбили три из 34 вертолетов, сообщает издание «Корреспондент» со ссылкой на CNN 24 февраля.

    Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный пока эту информацию не подтвердил. На его официальной странице говорится, что бои ведутся за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск и Чаплинка на Херсонщине.

    «Мы были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась», – сообщает издание со ссылкой на нацгвардию Украины в Twitter.

    Международный аэропорт Гостомель расположен в 25 км северо-западнее Киева. На аэродроме имеются закрытые отапливаемые ангары, позволяющие выполнять регламентные и ремонтные работы на воздушных судах любого класса, в том числе и на Ан-225, Ан-124, «Боинг 747». На аэродроме базируются самые крупные в мире транспортные самолеты Ан-225 и АН-124-100, принадлежащие авиакомпании Antonov Airlines.

    Коментарии (42)
    Во время репортажа CNN российские военные начали штурм аэропорта под Киевом

    24 февраля 2022, 18:28

    Текст: Елизавета Булкина

    Штурм российскими войсками аэропорта в окрестностях Киева попал объектив камеры во время записи сюжета американского телеканала CNN.

    Корреспондент в репортаже говорит про международный аэропорт, однако местность на кадрах похожа на территорию, предположительно, аэропорта «Антонов», который расположен в 25 км от Киева.

    На видео заметны военные, которых журналист называет российскими. По его словам, теперь они контролируют этот аэропорт.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

    На ваш взгляд

     
    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  57 комментариев

    Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.

    Коментарии (27)
    Эксперт назвал вероятные сроки окончания военной операции на Украине
    		    24 февраля 2022, 17:04
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Храмчихин. Ранее Кремль назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

    «Судя по дате закрытия аэропортов в южных регионах нашей страны до 2 марта, российское командование рассчитывает завершить воздушную фазу операции по демилитаризации Украины именно к этому сроку», – сказал замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

    В целом, окончание спецоперации, считает эксперт, Москва планирует на 18 мая – даты, до которой Россия закрыла несколько участков воздушного пространства для гражданских самолетов вдоль украинской границы.

    Храмчихин предполагает, что российская армия зайдет на достаточно большое расстояние вглубь территории Украины. «Думаю, как минимум российские войска займут территорию всех украинских областей, кроме западных. Максимум – вообще всю территорию соседней с нами республики. Честно говоря, я считаю, что тут третьего и не дано», – сказал собеседник.

    Утром в четверг президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.

    Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил, что денацификация предполагает освобождение Украины от нацистов. Он добавил, что демилитаризация предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.

    Вскоре со всей территории Украины начали приходить сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры – аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО.

    В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя и т. д. ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском.

    Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (28)
    Самолет ВСУ упал в Киевской области
    		    24 февраля 2022, 15:25
    Фото: facebook.com/mvs.gov.ua
    Текст: Александра Юдина

    Самолет Вооруженных сил Украины рухнул в Киевской области, сообщили в Государственной службе республики по чрезвычайным ситуациям.

    В ходе происшествия погибло пять человек, заявили в ГСЧС Украины. Детали произошедшего на данный момент уточняются. Известно, что самолет упал между населенными пунктами Жуковка и Триполье. Однако вскоре после публикации ГСЧС удалило пост, передает Федеральное агентство новостей.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

    На ваш взгляд

     
    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  57 комментариев

    Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.

    Коментарии (39)
    Перекрытый Украиной Каховский гидроузел разблокирован, вода по каналу пошла в Крым
    		    24 февраля 2022, 17:47
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Опубликованы кадры освобождения Каховского гидроузла, который Украины перекрыла, чтобы не пускать воду в Крым. Сейчас он разблокирован. Вода по Северо-Крымскому каналу пошла в Крым.

    Ранее сообщалось о появившейся российской бронетехнике на Каховской ГЭС, передает РЕН ТВ.

    Глава Крыма Сергей Аксенов до этого дал поручение подготовить перекрытый в 2014 году Северо-Крымский канал для приема воды из Днепра.

    Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.

     

    На ваш взгляд

     
    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  57 комментариев

    Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале спецоперации по защите Донбасса, который с прошлой недели обстреливают украинские силовики. 

    Коментарии (35)
    Рок-музыкант: Большинство украинцев воспримет спецоперацию РФ как освобождение
    		    24 февраля 2022, 18:51
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Татьяна Косолапова

    «Для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – заявил газете ВЗГЛЯД родившийся в Киеве композитор, исполнитель, лидер группы «Джанго» Алексей Поддубный, комментируя ситуацию между Россией и Украиной и призывы звезд остановить «войну».

    Юморист Максим Галкин в своих социальных сетях высказался о ситуации на Украине: в своем после он призвал остановить «войну». При этом в комментариях задались вопросом, почему он на протяжении нескольких лет не обращал внимания на происходящее в Донбассе и решил прокомментировать ситуацию только сейчас. Певец Валерий Меладзе опубликовал в своем Instagram видеообращение, в котором призвал стороны сесть за стол переговоров. В свою очередь телеведущий Иван Ургант написал у себя на странице: «Страх и боль. Нет войне».

    «Я не знаю, какова позиция моих коллег, но я слышал новости от моего друга-гитариста из города Донецк, а до недавнего времени у меня весь коллектив состоял из жителей Донецка. Я сейчас собираюсь и сам ехать в Донецк, был так неоднократно, не понаслышке знаю, что такое обстрелы украинской армии мирных жителей Донецка и Луганска. Поэтому, для меня спецоперация России – блестящая. Она направлена на предотвращение большой глобальной войны», – говорит Поддубный.

    Он поясняет, что если бы действия со стороны России не начались бы, то в течении полугода–года или максимум двух лет англичане с американцами «накачали бы Украину оружием и до такой степени довели бы обнищание населения, что настоящая война между русскими и украинскими людьми стала бы вполне реальной».

    Более того, по его словам, данная спецоперация была предназначена для того, чтобы в первую очередь обеспечить лояльность Украины по отношению к России и предотвратить вхождение в блок НАТО. «Товарищ Зеленский сказал, что будет заниматься вопросом изготовления ядерного оружия. И всем понятно, против кого оно было бы направлено», – рассуждает композитор.

    Собеседник делится, что для него было огромной радостью признание суверенитета Донецкой и Луганской республик Россией. «А сейчас я рад, что наконец-то для жителей Донецка и Луганска закончился этот ад, когда гибнут дети, более 200 были убиты украинской артиллерией. Поэтому, я не знаю, что там мои коллеги, и как они высказываются, но зло должно быть наказано», – убежден Поддубный.

    По его мнению, в ближайшее время на Украине должна быть установлена переходная власть. Кроме того, он убежден, что большинство украинских людей воспримет шаг России положительно «как освобождение».

    «Это остановка крупных серьезных бесконтрольных военных действий. Купировав Украину, будет гораздо проще все регулировать и договариваться с людьми из Америки и Англии, потому что они умеют договариваться только с теми, у кого есть сила. Украина в их руках абсолютная марионетка, которая выполняет их приказы», – считает певец.

    Он подчеркивает, что наверняка знает одно – русская армия никогда не будет воевать с мирными жителями. «Командование российской армией избрало единственный возможный и очень правильный путь: предупредить всех украинских военнослужащих, чтобы они складывали оружие, потому что против российской армии им, конечно, воевать совершенно невозможно. Они 8 лет кричали, что воюют с российской армией, а теперь хватило практически суток для того, чтобы от их армии не осталось практически ничего», – заключил Поддубный.

    Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.

    После этого военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения. В Министерстве обороны Российской Федерации подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР сообщила о переходе в наступление.

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    Коментарии (29)
    Украинский таксист рассказал об очереди желающих уехать из Харькова в Крым за 300 долларов

    24 февраля 2022, 15:16

    Текст: Елена Мирошниченко

    Таксист рассказал, как перевозят людей из Харькова в Крым, каким образом объезжают обстреливаемые районы. По его словам, поездка стоит 300 долларов.

    «Сейчас основной поток людей выезжает из Харькова. Проехать можно. Есть обходные пути. Естественно, заранее обговариваем с нашими людьми маршрут, нам сигнализируют, как объехать горячие дороги, где нет перестрелок. Средняя стоимость проезда 300 долларов от Харькова до Крыма. Но и расстояния приличные – порядка 700 км», – рассказал таксист Николай «Московскому комсомольцу».

    По его словам, желающих уехать из Харькова очень много.

    «Складывается впечатление, что весь Харьков готов покинуть город. Мы не успеваем оформлять заявки. У нас уже очередь. Все забронировано на несколько дней вперед. Люди плачут, умоляют их забрать. Как подтверждение тому, что у них все очень плохо, скидывают видео и фото, как обстреливают их районы. В Сети такого не покажут, что они снимают. У нас микроавтобусы, каждый вмещает по 12 человек. Мы в нарушении всех правил берем больше людей», – добавил он.

    Также он рассказал, что по дороге «тормозят, но редко. Машины с беженцами сразу пропускают. Даже если людей в автомобиле набилось больше положенного, на это закрывают глаза. Пока еще никого из моих коллег не оштрафовали».

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    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

    Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.

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    МВД Украины: Российские войска вошли в зону Чернобыльской АЭС

    24 февраля 2022, 18:18

    Текст: Кристина Цыцура

    Российские войска вошли в зону Чернобыльской АЭС, бои идут возле ЧАЭС, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

    По словам политика, войска зашли с территории Белоруссии. 

    «Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление. Если в результате ударов артиллерии будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивную пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!», – цитирует Геращенко «Страна.ua».

    Ранее об этом же сообщал президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях.

    «Российские силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши защитники отдают свои жизни, чтобы трагедия 1986 года не повторилась», – писал глава страны в Twitter.

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    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  57 комментариев

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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    ФСБ: Украинские пограничники прекратили охрану границы с Россией
    		    24 февраля 2022, 15:12
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    По состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на границе с Россией, сообщает ЦОС ФСБ России.

    В ФСБ сообщили, что «украинские пограничники массово покидают места дислокации на российско-украинской границе, по состоянию на 13.00 украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе», передает ТАСС.

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    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  57 комментариев

    Напомним, военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения.

    В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.

    Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.

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    В соцсетях опубликовали видео мощного взрыва у аэродрома Мелитополя

    24 февраля 2022, 16:24

    Текст: Кристина Цыцура

    В социальных сетях появились видео из городов, где происходят мощные взрывы. Столбы дыма поднимаются выше многоэтажных домов.

    Автор одного из роликов показал последствия взрыва у аэродрома в Мелитополе.

      

    Позже появилось видео пожара аэродрома Певцы в Чернигове.

     

    На этих кадрах видны последствия ракетного удара по мариупольскому аэропорту. 

    Напомним,  президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны России заявили, что удары наносят точечно лишь по военным объектам Украины, не по гражданским. 

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    СМИ опубликовали видео российских вертолетов над бывшей резиденцией Януковича

    24 февраля 2022, 17:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Военные российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» были замечены над резиденцией экс-главы Украины Виктора Януковича «Межигорьем».

    Кадры публикует Telegram-канал «Политика Страны». 

    Напомним, комплекс «Межигорье» занимает 140 гектар. Дом и пристройки ограждены пятиметровым забором по периметру. На его территории расположены яхтенный причал, конный клуб, тир, теннисный корт и другие развлекательно-туристические комплексы, а также охотничьи угодья.

    Виктор Янукович занимал эту резиденцию с 2002 года по 2014 год.

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    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




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    Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

    Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Подчеркивается, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.

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    Минобороны сообщило о четырех сбитых «Байрактарах» в ходе операции на Украине
    		    24 февраля 2022, 16:45
    Фото: Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Wire/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В ходе проведения военной спецоперации на Украине были сбиты четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2» и боевой вертолет, сообщило Минобороны России.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее удар по местам базирования беспилотников «Байрактар» был нанесен в Донбассе на территории, контролируемой Киевом. Также сообщается, что два беспилотника «Байрактар» сбиты под городом Счастье.

    Таким образом, украинские ВС потеряли уже шесть «Байрактаров».

    Народная милиция Луганской народной республики заявила, что два Су-24 Вооруженных сил Украины сбиты в районе населенных пунктов Смелое и Степовое недалеко от Луганска.

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    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  57 комментариев

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

    Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина разрывает дипломатические отношения с Россией.

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    Минобороны: Российские войска восстановили возможность подачи воды в Крым
    		    24 февраля 2022, 20:24
    Фото: кадр из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал, по которому ранее осуществлялась подача воды в Крым.

    «Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсону», – сказал Конашенков, передает ТАСС.  

    Согласно его данным, операция позволила разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.



    При этом подача воды в Крым по Северо-Крымскому каналу начнется, когда будет техническая готовность насосных станций и гидросооружений, сообщил советник главы республики Олег Крючков, сообщает РИА «Новости».

     

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    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?




    Обсуждение:  57 комментариев

    Напомним, 24 февраля Владимир Путин сообщил о начале спецоперации для помощи Донбассу, который находится под обстрелом украинских силовиков. Цель операции – демилитаризация Украины, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, уточнил российский лидер. 

    Коментарии (34)
     
     
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