Россию не должно волновать чужое общественное мнение

Накачка западных обществ и создание из нас убедительного образа врага началась отнюдь не в феврале 2022 года, а сотни лет назад. Пожалуй, еще со времен Ивана Грозного. Россия и русские из-за своих размеров, численности и способности выживать и возрождаться естественным образом вызывают опасения у Европы. Поэтому, едва мы начали решать свои проблемы на Украине, как столкнулись с мгновенной реакцией коллективного Запада. Не только государств, но и общества.

Что с этим делать? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это.

Британская выдержка

На рубеже XIX и XX веков в Южной Африке разгорелась Англо-бурская война. Несмотря на то, что начали ее буры, общественное мнение стран Европы оказалось отнюдь не на стороне англичан – все понимали, что те долго и искусно ставили бурские республики в трудное положение, пока оно в итоге не стало безвыходным.

Сочувствовать уступающей в размерах и ресурсах стороне всегда психологически проще – и западный мир сочувствовал. Буры сражались умело и подготовились к войне лучше англичан – закупив, например, лучшую артиллерию и магазинные винтовки Маузера. Сковырнуть их с наскока не вышло, мгновенного краха не случилось. Это вдохновило европейскую публику, и в Южную Африку хлынули добровольцы – включая, кстати, и русских. Поддерживали буров и деятели культуры. Причем эхо этой поддержки гремело и за сотню лет после войны. Это может подтвердить любой взрослый человек из России – в детстве он почти наверняка зачитывался Буссенаром и помнит о приключениях капитана Сорви-Голова – тот геройствовал как раз на Англо-бурской войне.

Причем поддержка деятелей культуры и интеллигентов была у буров не только за пределами Британии, но и в ней самой. Малочисленное, но организованное и громкое нытье в духе «ах, зачем мы применяем свои войска против свободолюбивых людей» – это еще и английская реальность сотню лет назад, а не только российская сейчас. Но были и другие люди. Артур Конан Дойл, автор «Шерлока Холмса», принимал участие в войне в качестве врача, и в итоге написал книгу, описывающую войну с патриотических позиций. Несмотря на успех в консервативных кругах, среди людей «прогрессивных» взглядов автор получил издевательское прозвище «Патриот» – далеко не во всех слоях английского общества поддерживать войну было модно.

Пытаясь выиграть войну, Британия не только провалила информационный фронт. У противника было лучшее оружие. Он регулярно бил англичан. Война затягивалась надолго. Задавить буров получилось только ценой привлечения дополнительных ресурсов. Чтобы усмирить бунтующий край, англичане были вынуждены даже придумать концлагеря – да-да, это не немецкое изобретение, а английское. Но при этом все равно поступили последовательно и довели начатое до конца. Не обращая внимания на общественное мнение других западных стран, Британия сделала то, что ей было нужно. И уже десяток лет спустя никто и не вспомнил, как он сильно ненавидел «проклятых поработителей». Как рукой сняло. А проблема при этом была решена.

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Россия не подошла и близко к этой ситуации – ее войска успешно формируют котлы. Крылатые ракеты позволяют точечно разрушать критические элементы военной инфраструктуры противника. Авиация господствует в воздухе. Серьезный контраст с англичанами, обнаружившими в первые же дни войны, что пушки противника до них достают, а своя артиллерия до противника добить не может. Так что, если кому сильно переживать сегодня, то точно не нам.

Память, как у рыбки

Так было не только с Англо-бурской войной. Общественное мнение западного мира много раз настраивалось против какой-то, как правило, более сильной стороны конфликта, выносилось порицание, время от времени санкции. А после того, как ненавидимая страна решала свои проблемы, истерики общественности прекращались. Просто потому, что больше не могли быть политическими инструментами, поддерживать их не было никакого смысла.

Так было с Зимней войной 1939-1940 годов – когда «демократическая» Европа, несмотря на идущую войну с Третьим рейхом, возбудилась относительно усилий СССР по отодвижению границы с Финляндией подальше от Ленинграда. И точно так же, как и сегодня, были санкции вроде исключения Советского Союза из Лиги Наций, поставки оружия Финляндии. И десяток тысяч добровольцев. И точно так же все это не помогло – а ведь у СССР в Финляндии, в отличие от России на Украине, блин вышел комом – дело дошло даже до попадания в котлы крупных соединений.

Только вот тогда Москва все равно наплевала на всю эту реакцию и довела дело до конца. А когда политические и военные события заставили союзничать с СССР, американцы и англичане просто по щелчку развернули рупоры пропаганды наоборот и закричали уже о крепкой дружбе – как будто ничего и не было.

Нервы нам самим пригодятся

Еще показательный пример – собственные войны Запада, тот же Вьетнам или Ирак. Общества среагировали вообще неожиданно, бросившись костерить собственные страны. Вьетнам позволил стать массовым движению хиппи и масштабным антивоенным протестам. Но к этому привели 50 тысяч американских гробов – количество, приемлемое в 40-е, но ужасное для 60-х, когда развитые страны вошли в постгероическую военную эпоху, отличающуюся в сотни раз понизившейся толерантностью обществ к военным потерям.

И вот когда поток гробов прекратился, все довольно быстро сошло на нет. И когда Америка вторгалась в Ирак в 2003 году, это произошло где-то при попустительстве, а где-то уже и под руководством тех самых людей, что когда-то активно митинговали против войны во Вьетнаме. Понятно, чему все это может нас научить. В связанном множеством коммуникаций мире можно как легко нагнетать массовую истерию, так ее и останавливать. Для последнего, кстати, даже не надо прилагать особых усилий, надо просто перестать «качать тему». Ведь, на самом деле, обывателя вопросы мировой политики интересуют не так уж сильно. Если не заниматься распространением истерии, она довольно быстро сойдет на нет.

Следует понимать, что миропорядок после спецоперации никогда не будет тем же, что и до нее – слишком много фундаментальных вещей меняется прямо на наших глазах. Но когда все пертурбации завершатся, когда мир более-менее успокоится в новом порядке, тогда вся ненависть и осуждение выключатся как по щелчку – потому что из эффективного инструмента они превратятся или в бессмысленную сущность, или вообще в обузу. Поэтому тратить нервы на переживания относительно чьего-то там мнения о нас точно не стоит – они нам всем еще понадобятся при любом развитии событий.