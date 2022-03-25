Россию не должно волновать чужое общественное мнение

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Что будет с Польшей без российского газа

Чем Польше грозит исполнение ее газовой мечты Zuma/ТАСС
В Польше заявили, что не видят возможности для оплаты за российский газ в рублях. Если Москва не пойдет на уступки, то Варшава может стать первой в Европе, кто решится разорвать газовый контракт. Польские политики наконец исполнят свою давнюю мечту – откажутся от российского газа не только на словах, но и на деле. Только последствия для польской экономики и польских граждан будут катастрофичными. Подробности...
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Байден назвал повод для начала Третьей мировой войны

Байден и другие лидеры НАТО отклонили призыв Польши направить войска на Украину REUTERS/Evelyn Hockstein
Вмешательство НАТО в события на Украине возможно, если Россия применит химическое оружие, заявил Джо Байден. «Химические атаки» – любимый казус белли американцев. Именно их США использовали как повод для нападений на Ирак и Сирию. И в обоих случаях угрозы использования химоружия потом оказывались выдумкой. Похоже, на Украине сейчас готовят провокацию по «сирийскому сценарию». Подробности...
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Как чеченский спецназ наводит страх на бандеровцев

Чеченские бойцы наводят страх на украинских националистов Максим Блинов/РИА Новости
Одним из источников новостей с полей сражений на Украине стал глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченские спецподразделения сейчас привлечены для освобождения Мариуполя и других населенных Украины. Как формировался «чеченский спецназ» и почему бойцов из этого российского региона украинские националисты боятся особенно? Подробности...
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Мадлен Олбрайт ошиблась, списав Россию со счетов

Знаменитая фраза Олбрайт о богатствах Сибири - фейк REUTERS
Легендарный госсекретарь Мадлен Олбрайт умерла «в кругу семьи и друзей», немного не дожив до 85-летия. Она стала олицетворением той внешней политики США, которую ненавидят в России, а еще больше – в Сербии, поминая покойную как «кровавую ведьму». Однако по многим своим качествам Олбрайт превосходила элиту нынешнего Госдепа. Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Россию не должно волновать чужое общественное мнение

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Что делать с западной ненавистью к России и русским? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это. Подробности...

Как горе одних может сплотить всех

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Недавно в одном большом городе было принято решение хоронить погибших воинов на кладбище произвольно. На свободных местах. Видимо, администрация таким образом пытается скрыть количество погибших, чтобы избежать кривотолков. Но именно эта глупость и станет причиной распространения слухов. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 15)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?! Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Запад испугался «второго фронта» в Косово

Для врагов России газ только за рубли

Спецоперация России расколола Скандинавию

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В Москве испытывают электрические речные трамвайчики ледового класса

В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После начала спецоперации на Украине вам перестали звонить телефонные мошенники?
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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

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    Тимур Шерзад

    Россию не должно волновать чужое общественное мнение

    Тимур Шерзад
    журналист
    		25 марта 2022, 12:26

    Накачка западных обществ и создание из нас убедительного образа врага началась отнюдь не в феврале 2022 года, а сотни лет назад. Пожалуй, еще со времен Ивана Грозного. Россия и русские из-за своих размеров, численности и способности выживать и возрождаться естественным образом вызывают опасения у Европы. Поэтому, едва мы начали решать свои проблемы на Украине, как столкнулись с мгновенной реакцией коллективного Запада. Не только государств, но и общества.

    Что с этим делать? Да ничего. Вся человеческая история подтверждает древний тезис, что всё проходит – пройдет и это.

    Британская выдержка

    На рубеже XIX и XX веков в Южной Африке разгорелась Англо-бурская война. Несмотря на то, что начали ее буры, общественное мнение стран Европы оказалось отнюдь не на стороне англичан – все понимали, что те долго и искусно ставили бурские республики в трудное положение, пока оно в итоге не стало безвыходным.

    Сочувствовать уступающей в размерах и ресурсах стороне всегда психологически проще – и западный мир сочувствовал. Буры сражались умело и подготовились к войне лучше англичан – закупив, например, лучшую артиллерию и магазинные винтовки Маузера. Сковырнуть их с наскока не вышло, мгновенного краха не случилось. Это вдохновило европейскую публику, и в Южную Африку хлынули добровольцы – включая, кстати, и русских. Поддерживали буров и деятели культуры. Причем эхо этой поддержки гремело и за сотню лет после войны. Это может подтвердить любой взрослый человек из России – в детстве он почти наверняка зачитывался Буссенаром и помнит о приключениях капитана Сорви-Голова – тот геройствовал как раз на Англо-бурской войне.

    Причем поддержка деятелей культуры и интеллигентов была у буров не только за пределами Британии, но и в ней самой. Малочисленное, но организованное и громкое нытье в духе «ах, зачем мы применяем свои войска против свободолюбивых людей» – это еще и английская реальность сотню лет назад, а не только российская сейчас. Но были и другие люди. Артур Конан Дойл, автор «Шерлока Холмса», принимал участие в войне в качестве врача, и в итоге написал книгу, описывающую войну с патриотических позиций. Несмотря на успех в консервативных кругах, среди людей «прогрессивных» взглядов автор получил издевательское прозвище «Патриот» – далеко не во всех слоях английского общества поддерживать войну было модно.

    Пытаясь выиграть войну, Британия не только провалила информационный фронт. У противника было лучшее оружие. Он регулярно бил англичан. Война затягивалась надолго. Задавить буров получилось только ценой привлечения дополнительных ресурсов. Чтобы усмирить бунтующий край, англичане были вынуждены даже придумать концлагеря – да-да, это не немецкое изобретение, а английское. Но при этом все равно поступили последовательно и довели начатое до конца. Не обращая внимания на общественное мнение других западных стран, Британия сделала то, что ей было нужно. И уже десяток лет спустя никто и не вспомнил, как он сильно ненавидел «проклятых поработителей». Как рукой сняло. А проблема при этом была решена.

    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Россия не подошла и близко к этой ситуации – ее войска успешно формируют котлы. Крылатые ракеты позволяют точечно разрушать критические элементы военной инфраструктуры противника. Авиация господствует в воздухе. Серьезный контраст с англичанами, обнаружившими в первые же дни войны, что пушки противника до них достают, а своя артиллерия до противника добить не может. Так что, если кому сильно переживать сегодня, то точно не нам.

    Память, как у рыбки

    Так было не только с Англо-бурской войной. Общественное мнение западного мира много раз настраивалось против какой-то, как правило, более сильной стороны конфликта, выносилось порицание, время от времени санкции. А после того, как ненавидимая страна решала свои проблемы, истерики общественности прекращались. Просто потому, что больше не могли быть политическими инструментами, поддерживать их не было никакого смысла.

    Так было с Зимней войной 1939-1940 годов – когда «демократическая» Европа, несмотря на идущую войну с Третьим рейхом, возбудилась относительно усилий СССР по отодвижению границы с Финляндией подальше от Ленинграда. И точно так же, как и сегодня, были санкции вроде исключения Советского Союза из Лиги Наций, поставки оружия Финляндии. И десяток тысяч добровольцев. И точно так же все это не помогло – а ведь у СССР в Финляндии, в отличие от России на Украине, блин вышел комом – дело дошло даже до попадания в котлы крупных соединений.

    Только вот тогда Москва все равно наплевала на всю эту реакцию и довела дело до конца. А когда политические и военные события заставили союзничать с СССР, американцы и англичане просто по щелчку развернули рупоры пропаганды наоборот и закричали уже о крепкой дружбе – как будто ничего и не было.

    Нервы нам самим пригодятся

    Еще показательный пример – собственные войны Запада, тот же Вьетнам или Ирак. Общества среагировали вообще неожиданно, бросившись костерить собственные страны. Вьетнам позволил стать массовым движению хиппи и масштабным антивоенным протестам. Но к этому привели 50 тысяч американских гробов – количество, приемлемое в 40-е, но ужасное для 60-х, когда развитые страны вошли в постгероическую военную эпоху, отличающуюся в сотни раз понизившейся толерантностью обществ к военным потерям.

    И вот когда поток гробов прекратился, все довольно быстро сошло на нет. И когда Америка вторгалась в Ирак в 2003 году, это произошло где-то при попустительстве, а где-то уже и под руководством тех самых людей, что когда-то активно митинговали против войны во Вьетнаме. Понятно, чему все это может нас научить. В связанном множеством коммуникаций мире можно как легко нагнетать массовую истерию, так ее и останавливать. Для последнего, кстати, даже не надо прилагать особых усилий, надо просто перестать «качать тему». Ведь, на самом деле, обывателя вопросы мировой политики интересуют не так уж сильно. Если не заниматься распространением истерии, она довольно быстро сойдет на нет.

    Следует понимать, что миропорядок после спецоперации никогда не будет тем же, что и до нее – слишком много фундаментальных вещей меняется прямо на наших глазах. Но когда все пертурбации завершатся, когда мир более-менее успокоится в новом порядке, тогда вся ненависть и осуждение выключатся как по щелчку – потому что из эффективного инструмента они превратятся или в бессмысленную сущность, или вообще в обузу. Поэтому тратить нервы на переживания относительно чьего-то там мнения о нас точно не стоит – они нам всем еще понадобятся при любом развитии событий.

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