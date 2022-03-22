Определилось главное русофобское государство Прибалтики

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22 марта, вторник  |  Последнее обновление — 21:46  |  vz.ru
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США подталкивают Европу к опасному шагу против России

Отказ Европы от российской нефти будет иметь последствия Максим Богодвид/РИА Новости
Евросоюз обсуждает введение нефтяного эмбарго вслед за США, которые первыми отказались от российских углеводородов. Однако уступки Вашингтону могут дорого обойтись европейским экономикам. Самая большая опасность кроется даже не в самом нефтяном эмбарго, а в ответе, который может дать Россия на такой радикальный шаг. Подробности...
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Зеленский заговорил о референдуме для обмана России

Зеленский пытается заболтать переговорный процесс с Москвой Ukrainian Presidential Press Office/AP/ТАСС
Владимир Зеленский предложил обсуждать компромиссы с Россией о мирных договоренностях, Крыме и Донбассе на референдуме. При этом сам референдум, по мнению Зеленского, должен состояться после того, как Украина получит некие гарантии безопасности со стороны стран НАТО. Насколько реализуемы эти идеи и как к ним стоит относиться России? Подробности...
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Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
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Украинскую армию настигает психологический перелом

Разгрому подвергается не только техника, но и моральный дух украинской армии Минобороны РФ/ТАСС
Число пленных украинских военных исчисляется уже тысячами, а в последние дни особенно участились случаи сдачи в плен, дезертирства и отказа от выполнения приказов. Моральный дух ВСУ на некоторых участках фронта стремительно падает. Киев пытается компенсировать это террором нацбатов, безудержной пропагандой и работой «свидомых» комиссаров в воинских частях.  Подробности...
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Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
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Мир слишком разнообразен, чтобы Россия осталась одинокой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Масштаб экономического давления, которому Запад подвергает сейчас Россию, превосходит любые известные исторические примеры. Хотя бы потому, что затрагивает не только наши экономические отношения с США и их союзниками, но саму институциональную инфраструктуру мира. Подробности...

Европа превращается в Украину

Юрий Подоляка
Юрий Подоляка, политолог
Кирилла Федорова посадили демонстративно. Он собирался сбежать из Латвии, у него уже были куплены билеты. Власти Латвии не хотели его просто взять и выдавить из страны. Кирилл Федоров должен был стать показательно посаженным лидером общественного мнения, чтобы на его примере другим было неповадно иметь такую точку зрения. Подробности...
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Одичание и ожесточение приходит быстро

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отказ от смертной казни – это никоим образом не что-то навязанное нам извне, а органичный результат развития того лучшего, что уже было в истории России. Фактический мораторий на смертную казнь впервые в Европе был введен императрицей Елизаветой Петровной 7 мая 1744 года. Подробности...
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Россия ударила Японию в больное место

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Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

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Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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В этом году вы планируете увеличить посадки овощей и фруктов на даче?
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    Определилось главное русофобское государство Прибалтики

    Блогер Кирилл Федоров стал символом латвийских репрессий против тех, кто поддерживает Россию
    		   22 марта 2022, 21:30
    Фото: кадр из видео
    Текст: Роман Невелев

    Прибалтийские страны давно стали средоточием ненависти к России – но то, что происходит сегодня, невозможно было даже представить. На людей, осмелившихся публично высказать поддержку действиям РФ на Украине, заводят уголовные дела, вызывают на «беседы» и заносят их данные в свой местный «Миротворец». Всем этим отличаются власти Латвии – и эта страна, пожалуй, переплюнула своих соседей по русофобии.

    19 марта Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) отрапортовала о том, что возбудила уже семь уголовных дел против лиц, которые публично высказывали в соцсетях пророссийскую точку зрения. Обвинения им предъявлены по статьям Уголовного закона Латвии 74.1 («Оправдание геноцида, преступлений против человечества и мира, оправдание военных преступлений») и 78-й («Разжигание национальной ненависти»).

    Также СГБ осуществляет «реализацию мер по защите информационного пространства». Сотрудники службы просматривают в интернете сотни публикаций, комментариев и видео, выискивая «признаки поддержки России».

    Процессы поставлены на поток

    Чаще всего людей с «неправильной» точкой зрения вызывают на беседу и выносят им предупреждение – о том, что если они не станут держать свое мнение при себе, то окажутся фигурантами уголовного дела. На сегодняшний день СГБ вынесла предупреждение примерно сотне человек.  В поле зрения спецслужбы также попала публичная деятельность партии «Русский союз Латвии». СГБ предупредила эту политическую силу о «несоответствии некоторых ее действий интересам нацбезопасности Латвии и международным правовым нормам».

    16 марта – в день, когда в Риге прошло шествие сторонников легиона «Ваффен СС» – было начато уголовное дело в отношении женщины: как сообщается, «за ношение на одежде атрибута российской армии на Украине». Также к ней применен штраф в размере 350 евро.

    Оппозиционный публицист Владимир Линдерман пишет, что в Латвии возбуждение уголовных дел за «оправдание российской агрессии против Украины» поставлено на поток. «Служба госбезопасности Латвии отчиталась о семи начатых процессах. В основном применяется статья 74.1 – "Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений". Что юридически абсурдно: ни один суд в мире не признал действия России или российских граждан на Украине преступлением против человечности, мира или военным преступлением. Не говоря уж о геноциде. Как можно обвинять в "оправдании" чего-то, что не признано преступлением?  

    Но кого сейчас интересуют логика и право. Их место заняли пропаганда и произвол. Конституция, свобода слова? Нет, не слышали.  Кроме того, около 100 жителей Латвии получили официальные предупреждения от СГБ. О недопустимости оправдания действий России. Так сказать, желтая карточка перед красной», – констатирует Линдерман.

    Он сообщает новость из Даугавпилса: возбуждено более 20 административных дел. «Группа местных жителей собралась снять украинский флаг с городской музыкальной школы, за что и поплатилась.

    Большинство дел возбуждено по статье "мелкое хулиганство". Прекрасна формулировка из протокола, которую мне прислали. Оказывается, собравшиеся отрицали необходимость поддержки Украины и ее народа, которая (имеется в виду, поддержка) стала ОБЩЕПРИНЯТОЙ МОРАЛЬНОЙ НОРМОЙ в Латвии! Вот это да! Как вам такое новшество? Общепринятые нормы потому и называются "общепринятыми", что не вызывают разногласий в обществе. Например, играют дети в песочнице, мамаши болтают на скамейках, а тут приходит пьяный дядька и начинает материться. Это и есть нарушение общепринятой нормы, то самое мелкое хулиганство. А отношение к событиям на Украине называется иначе – политические взгляды. И они могут быть у людей разные», – напоминает Владимир Линдерман.

    Он добавляет, что «похабнейшие до тошноты плакаты» (в которых упоминается пресловутый «русский военный корабль»), выставленные напротив посольства России, нарушением общепринятой моральной нормы в Латвии не считаются.

    «Миротворец» – свой, «ламповый» 

    На днях в интернет-сети появился сайт, представляющий из себя латвийский вариант печально известного портала «Миротворец». На сайте содержатся фотографии и персональные данные уже 158 уроженцев Латвии, охарактеризованных в качестве «антилатвийских провокаторов» и «пропагандистов русского мира».

    Анонимные создатели портала заявили: «Понимая к какому ужасу привела поддержка "русского мира", мы стараемся приложить все усилия, чтобы высветить эту заразу в балтийских странах. Сидя в уютных европейских креслах, эти " люди" призывают войну в Литву, Латвию и Эстонию своими постами в социальных сетях и в интернет-порталах. Они ратуют за убийства жителей Украины российскими захватчиками. Они выражают "своё мнение". Мы сделаем так, чтобы их особое мнение не затерялось на просторах интернета, всегда надежно хранилось и было легкодоступно».

    Чтобы оказаться в списке, размещенном на сайте, достаточно разместить в соцсети пост в поддержку России и с критикой киевского режима, или даже просто поставить «лайк» под одним из таких комментариев. В список «врагов народа» внесены и два юрлица – партия «Русский союз Латвии» и посольство РФ в Латвийской Республике.

    Публицист Вадим Гилис, оказавшийся в списке латвийского «Миротворца», сообщил в соцсети: «РСЛ собирается предпринять шаги юридического характера в отношении этой дикой и тупой провокации. Предлагаю всем нам, имеем мы какое-то отношение к РСЛ, или нет, принять участие в этом полезном начинании. Кто-то пытается привнести в жизнь нашей страны тот бред и кошмар, который уже сотворил "Миротворец" на Украине. Поскольку латвийский "Миротворец" зарегистрирован в Arizona, US, то географически авторство как бы не вызывает сомнений».

    В списке латвийского «Миротворца» оказался и рижский журналист Алексей Стетюха, известный своими репортажами из горячих точек. И несмотря на то, что он лично занимается помощью украинским беженцам, его тоже занесли в «расстрельный» список. «Свершилось. В Латвии появился свой, ламповый "Миротворец". Если кто не знает – это сайт со списком врагов народа», – c иронией пишет Стетюха.

    Личности авторов латвийского «Миротворца» пока неизвестны – высказываются предположения, что это могут быть как местные уроженцы, так и выходцы с Украины. Но латвийская пресса с восторгом подхватила столь «полезное» начинание.

    Алексей Стетюха растерянно сообщает: «Мне сегодня скинули ссылку на наше местное СМИ. На достаточно авторитетный ресурс... И там как раз статья про "Миротворец". Но не про то, что полиция начала искать создателей и определяет состав преступления – нет. Там про то, что благодаря неизвестным благородным активистам у полиции появилась крутая база данных с именами тех, кого неплохо бы подергать на допросы. И все это в таком радостном ключе подано, что прямо эгегей. Нас там назвали "каталогом". И в этой статье нет ни малейшей попытки даже прикинуться, что кто-то пытается соблюсти хоть минимальный политес и корректный тон журналиста. Там только что "русскими свиньями" не обозвали».

    Журналист не скрывает удивления. «И все это с таким задором, с таким нескрываемым ликованием, что кажется – дай автору автомат, он бы сам весь "каталог" перестрелял... Статью с латышского портала переводит и публикует у себя русскоязычный латвийский портал. Причем не просто переопубликовывает, но и самостоятельно вносит в текст несколько фамилий "врагов народа". И все это с ликованием, с призывом выявлять и сообщать. Пока не отслеживать и уничтожать, но сколько там осталось. На этом портале работают люди, с которыми мы вместе выходили на перекур, пили пиво, жали друг другу руки. Мы очень маленькая деревня. Мы все друг друга знаем...», – пишет Стетюха.

    Арест «Алконафтера»

    Среди прочих в «каталоге» местного «Мировторца» оказался популярный видеоблогер Кирилл Фёдоров, известный также, как Alconafter. Канал 31-летнего Федорова «История оружия» на настоящий момент насчитывает 512 тысяч подписчиков. Другой связанный с Федоровым телеграм-канал «Война. История. Оружие» имеет 610 тысяч подписчиков. Темы его блогов: сравнительные достоинства военной техники разных стран, игровые стримы, разбор вооруженных конфликтов по всему миру (в том числе и Донбасс), интервью с ветеранами и военными историками. Что интересно, еще недавно этот блогер подавался в Латвии как ходячий пример «истории успеха» и даже чуть ли не противник российских властей.

    В позапрошлом году латвийский портал Tvnet.lv опубликовал рассказ Федорова о том, как он вступил в конфликт с российским каналом «Звезда», добившимся временного удаления его канала. По мнению блогера, недовольство россиян вызвало то, что он разоблачал коррупцию в Минобороны. Он объяснял, что в его видео в качестве визуальных материалов и для цитирования использовались материалы с телеканала «Звезда» – и поэтому посыпались предупреждения. «Они начали кидать страйки где только можно. На YouTube правило – если присылают три страйка, то канал удаляют», – пояснял Федоров и жаловался, что «лишился работы, семи лет жизни, порядка двух тысяч роликов».

    Позже, однако, Alconafter возобновил свою деятельность видеоблогера – а в последние дни у него выходили ролики и стримы, посвящённые российской спецоперации на Украине (они собирали более миллиона просмотров каждое). Сам Фёдоров подчеркивал, что старается придерживаться нейтральной точки зрения на события. Тем не менее, эти ролики и стримы вызвали неудовольствие латвийских властей, которые сочли, что Федоров подыгрывает «российской пропаганде».

    В итоге блогер решил эмигрировать в Россию. Такое решение, по словам его знакомых, было принято в связи с тем, что ему начали поступать регулярные угрозы – «Алконафтеру» настоятельно предлагали сменить направленность его роликов на жёстко антироссийскую, обещая в противном случае серьезные проблемы.

    Но 17-го марта, буквально перед самым отъездом, прямо в квартире родителей он был задержан органами госбезопасности Латвии. Под подписку его не выпустили, а родственникам и адвокату, как пишет издание Readovka, пригрозили проблемами, если они будут общаться с российской прессой. По имеющимся данным, Фёдорову инкриминируют «Разжигание национальной, этнической и расовой ненависти» и «Оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира, а также военных преступлений».

    Максимальное наказание, которое предусматривают эти статьи – до пяти лет тюремного заключения. Позже в Риге также был задержан еще один администратор канала «История оружия», помогавший Федорову. Его также обвиняют в шпионаже и работе на российскую разведку.

    В настоящий момент на портале change.org уже висит петиция, авторы которой призывают предоставить Кириллу Фёдорову гражданство России и политическое убежище. Однако в любом случае для того, чтобы уехать в Россию, ему нужно предварительно выйти на свободу. А когда это произойдёт, совершенно неясно – тем более, что даже если его и выпустят, то наверняка под подписку о невыезде.

    Алексей Стетюха отмечает еще один любопытный момент – несмотря на популярность Фёдорова как видеоблогера, в Латвии о нём знали единицы, ведь большинство его подписчиков живут в других странах. «Расчет очень правильный, на самом деле. Если совсем грубо говоря, то человек "не из тусовки". Он не на слуху среди "лидеров мнений", а значит – никто за него особо и впрягаться не будет. Ну, то есть, все вяло осудят пережимание горла свободе слова, но – абстрактно. Без персонализации. Ну, то есть "жё суи Федоров" не будет.

    Зато СГБ запустило пробный камешек на посмотреть: можно ли закрывать блогеров. Оказывается, можно. Они сначала посмотрели, а потом показали», – заключает журналист.


     
     
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