Главу Гагаузии Гуцул оставили под арестом

Эксперт: Польша не может смириться с непричастностью России к катастрофе Ту-154

Tекст: Анастасия Куликова

«В Польше всегда было два доминирующих нарратива по смоленской авиакатастрофе. Первый раскручивала партия «Право и справедливость» (ПиС) и в его основе была идея о якобы покушении Москвы на президента Леха Качиньского. Второй использовал Дональд Туск, который в 2010 году занимал должность председателя правительства. Он настаивал: трагедия – это несчастный случай», – напомнил полонист Станислав Стремидловский.

Впрочем, была еще одна версия, выдвинутая прокуратурой страны. Так, экс-генпрокурор Збигнев Зебро считал, что авария произошла из-за халатности и неосторожности персонала. В то же время нынешний «перевод стрелок» на российских судмедэкспертов – это реализация внутриполитической концепции вернувшегося к власти Туска.

«Правительство намерено полностью закрыть дело к концу 2025 года. Сегодня же продвигается идея о том, что катастрофа не была результатом покушения, однако Россия все равно в чем-то виновата. Таким образом, премьер хочет достичь консенсуса с оппозицией ПиС. Однако к правде измышления текущей власти не имеют никакого отношения. Речь идет о несчастном случае», – детализировал политолог.

Эксперт напомнил, что еще в первые годы после авиакатастрофы Варшава хотела допросить российских диспетчеров аэродрома «Смоленск – Северный», а затем и вовсе предпринимала попытки арестовать их. «Сейчас же они взялись за судмедэкспертов. Но как в текущих обстоятельствах эта версия может быть отработана? Они ведь сами свели к минимуму контакты с Россией», – отметил эксперт.

Неубедительной версию Туска называет и Роман Гусаров, редактора портала «Авиа.ру». «Самолет упал в лесу, полностью разрушился. Москва в соответствии с международным законодательством провела расследование, никаких замечаний к работе наших специалистов не было», – указал он.

«Отсюда возикают вопросы. Например, что конкретно Польша считает нарушением при вскрытии тел жертв трагедии? Почему об этом заговорили только сейчас?», – вопрошает эксперт. Спикер напомнил, что российская сторона передала тела погибших Варшаве. «Они могли проделать те же манипуляции самостоятельно», – добавил собеседник.

По его оценкам, планы Польши объявить в розыск 43 российских судмедэксперта – политически мотивированный шаг. «Власти республики никак не могут смириться с тем, что Россия не была причастна к этой трагедии. Они возобновляют следствие, а потом его закрывают, каждый раз пытаясь за что-то уцепиться», – детализировал собеседник.

«Польша не может найти никаких доказательств вины России. Поэтому на очередные претензии нам следует реагировать спокойно, без эмоций. Мы же прекрасно понимаем, в чем причины этих действий, чем они мотивированы», – заключил Гусаров.

Ранее Польша заявила, что планирует объявить в международный розыск 43 российских судмедэксперта, исследовавших тела жертв авиакатастрофы под Смоленском. Тогда при крушении самолета Ту-154М погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент республики Лех Качиньский, его супруга и представители руководства страны.

Руководитель следственной группы Кшиштоф Шварц заявил, что экспертиза вскрытия тел проходила с существенными нарушениями, но не уточнил их характер. При этом падение самолета сразу стало предметом спекуляций с польской стороны. Так, брат-близнец погибшего президента, лидер ПиС Ярослав Качиньский возложил ответственность за произошедшее на Россию.

По его словам, экипаж самолета был введен в заблуждение и это стало причиной трагедии. Однако занимавший тогда должность премьер-министра Польши Дональд Туск заявил, что он считает версии об убийстве или теракте, выдвигаемые оппозицией, несостоятельными. Таким образом, трагедия стала одним из инструментов политической борьбы между двумя основными партиями республики.

Между тем, в декабре 2022 года польский Сейм официально назвал Россию виновной в произошедшем. В 2023 Варшава начала подготовку иска против Москвы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Однако версия о «следе Кремля» не подтвердилась.

Так, министерство обороны Польши признало доклад 2011 года, который был подготовлен государственной комиссией по расследованию авиапроисшествий, полным и достоверным. В нем говорилось об ошибках экипажа, которые привели к катастрофе. Тогда же польский МИД официально аннулировал действие письма о намерении подать жалобу на Россию в ЕСПЧ. Власти отказались от версии о причастности Москвы к авиакатастрофе.

Чуть позже, в октябре прошлого года, польская прокуратура получила доклад международной группы экспертов с окончательными выводами о причинах Смоленской катастрофы, согласно которым трагедия произошла из-за ошибок экипажа, решившего садиться в сложных метеоусловиях. В свою очередь, генпрокуратура страны не подтвердила версию о взрыве на борту президентского самолета.