Гуцул отказалась покидать пост главы Гагаузии

Tекст: Валерия Городецкая

«Они добивались, чтобы я бежала из страны. Но это означает предать гагаузский народ. Я от своего мандата никогда не буду отказываться и продолжу служить народу», – подчеркнула Гуцул, передает ТАСС.

Районный суд Кишинева принял решение отклонить ходатайство прокуроров об аресте Гуцул на 30 суток. Прокуроры требовали применения превентивной меры в виде ареста в рамках второго уголовного дела, связанного с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии 2023 года.

Судья Ольга Беженарь зачитала постановление, в котором ходатайство прокуроров было признано необоснованным. «Отклонить ходатайство прокуроров о применении по отношению к Евгении Гуцул превентивной меры в виде ареста сроком на 30 суток как необоснованное», – заявила судья.

В пятницу районный суд в Кишиневе принял решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на 20 суток.

Замглавы Гагаузии Илья Узун заявил, что арест Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа, и призвал жителей автономии сплотиться.