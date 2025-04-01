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Гуцул отказалась покидать пост главы Гагаузии
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что не намерена отказываться от своего поста.
«Они добивались, чтобы я бежала из страны. Но это означает предать гагаузский народ. Я от своего мандата никогда не буду отказываться и продолжу служить народу», – подчеркнула Гуцул, передает ТАСС.
Районный суд Кишинева принял решение отклонить ходатайство прокуроров об аресте Гуцул на 30 суток. Прокуроры требовали применения превентивной меры в виде ареста в рамках второго уголовного дела, связанного с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии 2023 года.
Судья Ольга Беженарь зачитала постановление, в котором ходатайство прокуроров было признано необоснованным. «Отклонить ходатайство прокуроров о применении по отношению к Евгении Гуцул превентивной меры в виде ареста сроком на 30 суток как необоснованное», – заявила судья.
В пятницу районный суд в Кишиневе принял решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на 20 суток.
Замглавы Гагаузии Илья Узун заявил, что арест Гуцул является политической расправой над волей гагаузского народа, и призвал жителей автономии сплотиться.